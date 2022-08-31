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İmmünoterapi alan kanserli kadınlarda kısırlık tehlikesi

31.08.2022 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanser tedavisinde günümüzde yaygın bir şekilde tercih edilmeye başlanan immünoterapi hakkında uzmanlardan uyarı geldi. Ülkemizde de birçok alanda geri ödemesi bulunuyor. Bu tedavinin kadınlarda doğurganlık üzerine olabilecek bu olumsuz etkisinin detaylı olarak araştırılması gerektiği belirtildi.

İmmünoterapi alan kanserli kadınlarda kısırlık tehlikesi

Kanser hastalarında son dönemlerin en umut veren tedavi yöntemlerinden birisi olan immunoterapi hakkında değerlendirmelerde bulunan Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, “Vücudun kendi bağışıklık sistemini uyararak etki eden bu tedavi yöntemi ile bazı yayılmış kanser hastalarında bile şifa benzeri yanıtlar elde edilebilmekte. Kemoterapiye kıyasla yan etkilerin daha az olduğu bu tedavi şekli ile ilgili birkaç gün önce Nature Cancer dergisinde ilginç bir çalışma yayınlandı. Amy Winship ve arkadaşların yapmış olduğu bu deneysel çalışmada immunoterapinin dişi farelerin yumurtalıklarında kalıcı hasar yaptıkları gösterildi” ifadelerini kullandı.

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YUMURTALARINI DONDURMALARI GEREKEBİLİR

Nature Cancer dergisinde yayımlanan çalışma doğrultusunda immünoterapinin kadın hastalarda kısırlık yapabileceğine dair kanıtlar olduğunun altını çizen Prof. Dr. Coşkun, “Kemoterapi ve radyoterapinin kadınların yumurtalıklarına zarar vererek bazı kadınlarda doğurganlık ihtimalini ortadan kaldırdığını biliyoruz. Kemoterapiye kıyasla çok daha masum olarak gözüken immünoterapi uygulamasında bu tür bir yan etki olasılığı gerçekten önemli. İmmunoterapi artık günümüzde kanser hastalarında gittikçe yaygınlaşıyor. Ülkemizde de birçok alanda geri ödemesi bulunuyor. Bu tedavinin kadınlarda doğurganlık üzerine olabilecek bu olumsuz etkisinin detaylı olarak araştırılması gerekiyor. Çıkacak sonuçlara göre bu tür tedavi alacak kadınlarda tıpkı kemoterapi öncesi gibi yumurtalık dondurarak saklama işlemleri gerekebilir” şeklinde konuştu. (İHA)


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