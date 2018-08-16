İmmünoterapi nedir? İmmünoterapi hangi hastalıklara çare olur? İmmünoterapi kansere çare mi?

Başta kanser olmak üzere, vitiligo, romatizmal hastalıklar, alerjik hastalıklar, siroz ve daha birçok hastalığa çare olan ‘immünoterapi’ tedavisini son zamanlarda oldukça sık duyuyoruz. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ülkü Görmez, hem yurt içi hem de yurt dışından hastaların çok yoğun ilgi gösterdiği immünoterapi tedavi yönteminin detayları hakkında önemli bilgiler verdi.
İMMÜNOTERAPİ NEDİR?
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ülkü Görmez, “İmmünoterapi; kısaca bağışıklık sisteminin tedavi edilmesi olarak tarif edilebilir. Birçok hastalığın bağışıklık sisteminin bozulmasından kaynaklandığını görüyoruz. Basit bir gribal enfeksiyondan tutun da, ağır kanser hastalıklarına kadar tüm hastalıkların zemininde bağışıklık sistemi etkilendiği ve aktivite olduğu durumunu biliyoruz ve bu nedenle immünoterapinin etkin kullanımı aslında birçok hastalığın sağaltımında kullanılabilmektedir” dedi.
İMMÜNOTERAPİ KANSERE DE ÇARE OLUYOR!
Kanser hastaları için immünoterapinin büyük önem taşıdığını belirten Uzm. Dr. Ülkü Görmez, “Kanser hastalarına bu tedavi mutlaka uygulanmalıdır. Yaşam kaliteleri bu sayede %100 artırılır. Bu tedavi, bağışıklık sistemini düzeltmeye yönelik tek tedavi seçeneği olduğundan dolayı, bağışıklığı bozukluğu nedeniyle hastalanmış olan kanserli kişilerde bu tedavi çok olumlu sonuçlar vermektedir. Ancak hastalık terminal dönemde ise, tedavinin vereceği yanıt daha sınırlı olabilmektedir.” diye konuştu.
ÖLÜM BAĞIRSAKTA GİZLİDİR!
Dr. Ülkü Görmez, “Anlaşıldığı üzere bu tedavi, her tip kanser hastasına uygundur. Kanser hastalığında immünoterapik tedavi alınacaksa, hastalığın tipi önemli değildir. Hastalık zaten sistemiktir. Sistemde var olan arızalar, analiz edilip düzeltilecektir.
Örneğin bağırsak flora analizi oldukça önemlidir. Bağırsağın nasıl çalıştığı çok ince detayına kadar araştırılıp, negatif olan yönler tedavi edilmelidir. Çünkü ölüm bağırsakta gizlidir. Bu nedenle, hastaya özel bir diyet hazırlanmalı. Hastanın bu diyeti düzenli olarak uygulaması çok önemlidir.” dedi.
HANGİ HASTALIKLARA UYGULANABİLİR?
Ülkü Görmez, “İmmünoterapi tedavisi, temelinde bağışıklık sistem bozukluğu olan tüm hastalıklarda kullanılabilecek bir tedavi yöntemidir. Özetle tüm iltihaplı romatizmalar, tüm kanser türleri, lenfoma ve lösemiler, AIDS, hashimato tiroidit, hepatitler, kronik veya akut ağır enfeksiyonlar, tüberküloz, siroz, kısırlık ve pek çok cilt hastalıklarında uygulanmaktadır.” diyerek sözlerini noktaladı.
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