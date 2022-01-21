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İmplant diş tedavisinde en sık tercih edilen yöntemler nelerdir?

21.01.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dişlerinizden biri veya daha fazlası eksikse, bunları değiştirmenin birkaç yolu vardır. Köprülere, kısmi veya tam protezlere alternatif olarak diş implantları olabilir. İmplantlar, eksik kökleri değiştirmek ve yapay dişleri desteklemek için kullanılır. Rahattırlar ve doğal dişlere benzerler.

İmplant diş tedavisinde en sık tercih edilen yöntemler nelerdir?

Diş Hekimi Şahin Durmuş, implant diş tedavisi hakkında bilinmesi gerekenleri sizler için anlattı.

DİŞ İMPLANTI NEDİR?

Diş implantı titanyum metalden yapılmış yapay bir köktür. Doğal dişin kökünü değiştirmek için çene kemiğine yerleştirilir. İmplanta yapay bir yedek diş takılır. İmplant, yedek dişi yerinde tutmak için bir çapa görevi görür.

KİMLER DİŞ İMPLANTI YAPTIRABİLİR?

Genel sağlığı iyiyse, sağlıklı diş etleri varsa ve çenede implantı tutacak kadar kemik varsa, diş implantları herkes için uygun olabilir. Çene kemiği küçükse veya normal şekilde gelişmediyse, kemiği oluşturmak için kemik grefti yaptırılabilir. Kemik grefti, çene kemiğine yeni kemik eklemenin bir yoludur. Kemik grefti gerekip gerekmediğine muayenenin ardından karar verilir.

DİŞ İMPLANTI NASIL YAPILIR?

Diş implantlarının sizin için uygun olup olmadığını anlamak için ağzınız dikkatlice muayene edilir ve başınızın, çenenizin ve dişlerinizin röntgeni çekilir.

Ameliyatın ilk aşamasında diş eti dokusunun altındaki çene kemiğinize bir diş implantı yerleştirilir. Diş eti dokusu daha sonra yerine dikilir. Doku iyileştikçe implant kemiğe ve diş etine yapışır. İyileşmesi birkaç ay sürebilir.

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Ameliyatın ikinci aşamasında implanta bir abutment takılır. Abutment, yedek dişi implanta bağlayan bir posttur. Bazı durumlarda implant cerrahisinin birinci ve ikinci aşaması tek aşamada yapılabilir.

Yapay bir yedek diş yapılır ve abutmente bağlanır. Yedek dişi, abutmente uygun şekilde yerleştirmek için birkaç randevu gerekebilir.

DİŞ İMPLANTINDA DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

Birkaç dişi veya tüm dişlerinizi değiştirirken, diş implantlarınıza sabit bir köprü oluşturulur. Köprü; dişi olmayan bir alanı kaplayarak bir veya daha fazla eksik dişin yerini alan bir diş restorasyonudur. Köprü, eksik diş veya dişlerin her iki tarafında diş implantları ile sıkıca yerinde tutulur.

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Diş implantları çene kemiğine yerleştirildiğinden, implantlara takılan yapay dişler doğal diş rolünü üstlenir. Doğal dişler gibi implantların da diş fırçası ve diş ipi kullanılarak temiz tutulması gerekir.

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