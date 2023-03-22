İMSAKİYE 2023: İstanbul, Ankara, İzmir sahur saati ne zaman, iftar saat kaçta açılacak? Diyanet il il sahur saati ve iftar vakitleri

İmsakiye 2023 bilgileri Ramazan ayı sebebiyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. En uzun ve en kısa oruç tutan şehir belli oldu. Buna göre; Sinop 15 saat 23 dakikayla en uzun oruç tutan şehir olacak. Diyanet'in yayımladığı 2023 Ramazan imsakiye bilgisine göre; Hatay ise 14 saat 56 dakikayla en kısa süreyle oruç tutan şehir. Sahur saati ve iftar vakti bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte ramazan imsakiyesi ile İstanbul, Ankara ve İzmir dahil il il sahur saati ve iftar vakitleri...

İMSAKİYE 2023: İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

Şehir Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı İSTANBUL 23 Mart 2023 Perşembe 05:31 06:57 13:16 16:42 19:25 20:45 ANKARA 23 Mart 2023 Perşembe 05:17 06:41 13:00 16:27 19:10 20:28 İZMİR 23 Mart 2023 Perşembe 05:42 07:04 13:23 16:50 19:32 20:49 ADANA 23 Mart 2023 Perşembe 05:12 06:32 12:50 16:18 18:59 20:14 ADIYAMAN 23 Mart 2023 Perşembe 04:59 06:20 12:39 16:06 18:48 20:03 AFYONKARAHİSAR 23 Mart 2023 Perşembe 05:28 06:51 13:10 16:36 19:19 20:36 AĞRI 23 Mart 2023 Perşembe 04:37 06:01 12:20 15:46 18:29 19:47 AKSARAY 23 Mart 2023 Perşembe 05:15 06:37 12:56 16:23 19:05 20:21 AMASYA 23 Mart 2023 Perşembe 05:04 06:29 12:48 16:15 18:58 20:17 ANTALYA 23 Mart 2023 Perşembe 05:30 06:50 13:09 16:36 19:18 20:33 ARDAHAN 23 Mart 2023 Perşembe 04:36 06:02 12:21 15:47 18:30 19:51 ARTVİN 23 Mart 2023 Perşembe 04:39 06:05 12:25 15:51 18:34 19:54 AYDIN 23 Mart 2023 Perşembe 05:40 07:02 13:20 16:47 19:29 20:45 BALIKESİR 23 Mart 2023 Perşembe 05:38 07:01 13:20 16:47 19:29 20:48 BARTIN 23 Mart 2023 Perşembe 05:17 06:43 13:02 16:28 19:12 20:33 BATMAN 23 Mart 2023 Perşembe 04:47 06:09 12:27 15:54 18:36 19:52 BAYBURT 23 Mart 2023 Perşembe 04:47 06:12 12:31 15:57 18:40 19:59 BİLECİK 23 Mart 2023 Perşembe 05:28 06:53 13:12 16:38 19:21 20:40 BİNGÖL 23 Mart 2023 Perşembe 04:48 06:11 12:30 15:57 18:39 19:56 BİTLİS 23 Mart 2023 Perşembe 04:43 06:04 12:23 15:50 18:32 19:49 BOLU 23 Mart 2023 Perşembe 05:21 06:46 13:05 16:32 19:15 20:34 BURDUR 23 Mart 2023 Perşembe 05:31 06:52 13:11 16:38 19:20 20:35 BURSA 23 Mart 2023 Perşembe 05:32 06:56 13:16 16:42 19:25 20:44 ÇANAKKALE 23 Mart 2023 Perşembe 05:43 07:07 13:26 16:53 19:35 20:54 ÇANKIRI 23 Mart 2023 Perşembe 05:13 06:38 12:57 16:24 19:07 20:26 ÇORUM 23 Mart 2023 Perşembe 05:08 06:33 12:52 16:18 19:01 20:21 DENİZLİ 23 Mart 2023 Perşembe 05:36 06:57 13:15 16:42 19:24 20:40 DİYARBAKIR 23 Mart 2023 Perşembe 04:51 06:12 12:31 15:58 18:40 19:56 DÜZCE 23 Mart 2023 Perşembe 05:23 06:48 13:07 16:33 19:16 20:36 EDİRNE 23 Mart 2023 Perşembe 05:40 07:06 13:26 16:51 19:35 20:56 ELAZIĞ 23 Mart 2023 Perşembe 04:54 06:16 12:35 16:02 18:44 20:01 ERZİNCAN 23 Mart 2023 Perşembe 04:51 06:15 12:34 16:00 18:43 20:01 ERZURUM 23 Mart 2023 Perşembe 04:44 06:08 12:27 15:53 18:36 19:54 ESKİŞEHİR 23 Mart 2023 Perşembe 05:27 06:51 13:10 16:36 19:19 20:37 GAZİANTEP 23 Mart 2023 Perşembe 05:03 06:24 12:42 16:09 18:51 20:06 GİRESUN 23 Mart 2023 Perşembe 04:54 06:19 12:38 16:04 18:48 20:08 GÜMÜŞHANE 23 Mart 2023 Perşembe 04:50 06:15 12:34 16:00 18:43 20:02 HAKKARİ 23 Mart 2023 Perşembe 04:37 05:58 12:17 15:44 18:26 19:41 HATAY 23 Mart 2023 Perşembe 05:09 06:29 12:47 16:14 18:56 20:10 IĞDIR 23 Mart 2023 Perşembe 04:33 05:56 12:16 15:42 18:25 19:43 ISPARTA 23 Mart 2023 Perşembe 05:30 06:51 13:10 16:37 19:18 20:34 KAHRAMANMARAŞ 23 Mart 2023 Perşembe 05:04 06:25 12:44 16:11 18:53 20:08 KARABÜK 23 Mart 2023 Perşembe 05:16 06:42 13:01 16:27 19:11 20:31 KARAMAN 23 Mart 2023 Perşembe 05:20 06:40 12:59 16:26 19:08 20:23 KARS 23 Mart 2023 Perşembe 04:35 06:00 12:19 15:46 18:29 19:48 KASTAMONU 23 Mart 2023 Perşembe 05:11 06:37 12:57 16:23 19:06 20:27 KAYSERİ 23 Mart 2023 Perşembe 05:09 06:31 12:50 16:17 18:59 20:16 KİLİS 23 Mart 2023 Perşembe 05:05 06:25 12:43 16:11 18:52 20:07 KIRIKKALE 23 Mart 2023 Perşembe 05:15 06:39 12:58 16:24 19:07 20:25 KIRKLARELİ 23 Mart 2023 Perşembe 05:37 07:03 13:23 16:49 19:32 20:53 KIRŞEHİR 23 Mart 2023 Perşembe 05:13 06:36 12:55 16:22 19:04 20:22 KOCAELİ 23 Mart 2023 Perşembe 05:28 06:53 13:12 16:38 19:21 20:41 KONYA 23 Mart 2023 Perşembe 05:22 06:43 13:02 16:29 19:11 20:27 KÜTAHYA 23 Mart 2023 Perşembe 05:30 06:53 13:12 16:38 19:21 20:39 MALATYA 23 Mart 2023 Perşembe 04:58 06:20 12:39 16:05 18:47 20:04 MANİSA 23 Mart 2023 Perşembe 05:41 07:03 13:22 16:49 19:31 20:48 MARDİN 23 Mart 2023 Perşembe 04:50 06:10 12:29 15:56 18:38 19:53 MERSİN 23 Mart 2023 Perşembe 05:15 06:35 12:53 16:20 19:02 20:17 MUĞLA 23 Mart 2023 Perşembe 05:39 07:00 13:18 16:45 19:27 20:42 MUŞ 23 Mart 2023 Perşembe 04:45 06:07 12:26 15:53 18:35 19:52 NEVŞEHİR 23 Mart 2023 Perşembe 05:12 06:34 12:53 16:20 19:02 20:19 NİĞDE 23 Mart 2023 Perşembe 05:13 06:34 12:53 16:20 19:02 20:18 ORDU 23 Mart 2023 Perşembe 04:55 06:21 12:40 16:06 18:50 20:10 OSMANİYE 23 Mart 2023 Perşembe 05:08 06:28 12:47 16:14 18:56 20:11 RİZE 23 Mart 2023 Perşembe 04:45 06:10 12:30 15:56 18:39 19:59 SAKARYA 23 Mart 2023 Perşembe 05:26 06:51 13:10 16:36 19:19 20:39 SAMSUN 23 Mart 2023 Perşembe 05:01 06:27 12:46 16:12 18:56 20:16 ŞANLIURFA 23 Mart 2023 Perşembe 04:58 06:18 12:37 16:04 18:45 20:00 SİİRT 23 Mart 2023 Perşembe 04:44 06:05 12:24 15:51 18:33 19:49 SİNOP 23 Mart 2023 Perşembe 05:05 06:32 12:51 16:17 19:01 20:22 ŞIRNAK 23 Mart 2023 Perşembe 04:42 06:03 12:22 15:49 18:31 19:46 SİVAS 23 Mart 2023 Perşembe 05:01 06:25 12:44 16:10 18:53 20:11 TEKİRDAĞ 23 Mart 2023 Perşembe 05:37 07:02 13:22 16:48 19:31 20:51 TOKAT 23 Mart 2023 Perşembe 05:02 06:26 12:46 16:12 18:55 20:14 TRABZON 23 Mart 2023 Perşembe 04:48 06:14 12:33 15:59 18:42 20:02 TUNCELİ 23 Mart 2023 Perşembe 04:52 06:15 12:34 16:00 18:43 20:00 UŞAK 23 Mart 2023 Perşembe 05:33 06:55 13:14 16:41 19:23 20:40 VAN 23 Mart 2023 Perşembe 04:37 05:59 12:18 15:45 18:27 19:44 YALOVA 23 Mart 2023 Perşembe 05:30 06:55 13:15 16:41 19:24 20:44 YOZGAT 23 Mart 2023 Perşembe 05:10 06:33 12:53 16:19 19:02 20:20 ZONGULDAK 23 Mart 2023 Perşembe 05:19 06:45 13:05 16:31 19:14 20:35

RAMAZAN ORUCUNA NE ZAMAN NİYET EDİLİR?

“Niyet”, yapılması arzu edilen işin zihnen ve kalben bilinmesidir. Buna mutlak niyet de denmektedir. Öte yandan oruç için sahura kalkmak da niyet yerine geçmektedir. Niyetin dil ile ifade edilmesi gerekmese de menduptur. “Vaktinde tutulan Ramazan orucu” ve “günü belirlenmiş nezir orucu” ile “mutlak nafile oruçlar” için, bunların ne orucu olduğunu belirtmeksizin mutlak olarak oruca niyet etmek kafidir.

Oruç tutacak kişi "Allah için oruç tutmaya niyet ettim” diyerek ya da bunu içinden söyleyerek niyet etmiş olur. Fakat Şafiî mezhebinde durum farklıdır. Bu durum Şafiî mezhebinde sadece nafile oruçlar için geçerlidir. Farz (ve vacip) oruçlara niyet ederken, orucun hangi oruç olduğunu belirlemek gerekir.

Mesela "Ramazan orucuna niyet ettim” veya “kazaya kalan falan orucuma niyet ettim”, “adadığım orucu tutmaya niyet ettim”, ”kefaret orucumu tutmaya niyet ettim” şeklinde, tutulacak orucu açıkça belirtmek gereklidir.

NİYET ETMEDEN ORUÇ TUTULUR MU?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konuya ilişkin paylaştığı bilgilere göre; niyet etmek orucun şartlarındandır. Bu nedenle niyetsiz oruç sahih değildir.

NİYET ETMEDEN RAMAZAN'DA ORUÇ TUTULUR MU?

Niyet etmeden Ramazan ayında oruç tutulmaz. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile belirtmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

İbadetler, kullar tarafından Allah’n emri ile sırf O’nun rızasını kazanmak için kendi irade ve bilinci ile yapılmaktadır.

Öte yandan orucun esasını oluşturan, “günün belli süresince yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak” işini âdet veya perhizden ayıran şey niyettir.

İslam peygamberi Hazreti Muhammed şöyle buyurmuştur: “Ameller niyetlere göre değerlendirilir. Herkes için ancak niyet ettiği şey vardır”

Dolayısıyla Ramazan'da ve diğer zamanlarda tutulan her oruç için ayrı ayrı niyet edilmelidir. Çünkü her gün tutulan oruç müstakil bir ibadettir.

ORUÇ TUTMAK FARZ MI?

Ramazan ayında tutulan oruçlar farzdır. Gerekli koşulları sağlayan Müslümanların bu ayda oruç tutması gerekir. Bir mazeret ile veya mazeretsiz olarak tutulmazsa o zaman başka bir zamanda kaza edilmesi gerekir.

Ramazan orucunun bozulursa kefaret orucu tutulur. Kefaret orucu da farzdır. Ayrıca yanlışlıkla veya kaza ile bir adamı öldürme, zıhar, hacda ihramlıyken ve vakti gelmeden tıraş olma, yemin için tutulan oruçlar da kefaret orucudur. Bu oruçlar da farzdır.

Ramazan orucu yalnızca Ramazan ayında tutulur. Ancak diğer oruçlar tutmanın mubah olduğu her zaman tutulabilir. Ramazan orucu tutulmazsa, kaza orucu da mubah olan bir zaman tutulabilir. Herhangi bir neden ile kazaya kalan oruçların vakit kaybetmeden biran önce kazasının yapılması gerekir.

2023 YILI RESMİ TATİL TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak Pazar - 1 gün

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar - 1 gün

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi - 1 gün

Ramazan Bayramı: Arife; 20 Nisan Perşembe Bayram; 21-22-23 Cuma, Cumartesi, Pazar - 3,5 gün

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma - 1 gün

Kurban Bayramı: Arife; 27 Haziran Salı Bayram; 28-29-30 Haziran Çarşamba, Perşembe, Cuma, 1 Temmuz Cumartesi - 4,5 gün

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz Cumartesi - 1 gün

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba - 1 gün

Cumhuriyet Bayramı: Arife; 28 Ekim Cumartesi Bayram; 29 Ekim Pazar - 1,5 gün

