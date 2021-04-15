İnanılmaz ama gerçek! Görünmezlik artık mümkün

Aslında nesnelerin görünür olmasının nedeni, bir ışık kaynağından nesneye ve ardından insan gözüne gelen ışık dalgalarının saçılması.

Ne var ki Viyana Teknik Üniversitesi ve Utrecht Üniversitesi'nde yürütülen araştırmada bir nesneye nüfuz edebilecek belirli bir ışık dalgası çeşidi hesaplandı.

TÜM IŞIK DALGALARI AYNI DEĞİL

Bazıları tüm ışık dalgalarının aynı olduğunu düşünse de bu doğru değil.

Viyana Teknik Üniversitesi'ndeki Teorik Fizik Enstitüsü'nden Profesör Stefan Saleh bir açıklamada, "Bu ışık dalgası modellerinin her biri düzensiz bir ortamdan gönderildiğinde çok özel bir şekilde değişiyor ve saptırılıyor" ifadelerini kullandı.

Bunun uygulanması ise çok zor ve büyük hassasiyet gerektiriyor. Utrecht Üniversitesi'nden Profesör Rotter ve Profesör Allard Mosk, yaptıkları bir deneyde opak bir çinko oksit tozu tabakası (rastgele düzenlenmiş nanopartiküller) kullandı.

Böylelikle tozun ışığı tam olarak ne kadar saçtığını ve toz olmasaydı ışığın nasıl saçılacağını hesapladı.

SINIRSIZ SAYIDA IŞIK DALGASI VAR

Araştırmacılar bu bilgiyi kullanarak belirli bir ışık dalgası tipinin ("saçılım-değişmez ışık modları") tozun diğer tarafındaki bir dedektörle tamamen aynı modelde, yalnızca gönderildiği ana nazaran biraz daha zayıf halde kaydedildiğini saptadı.