HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. İnanılmaz ama gerçek! Sadece 3 saniyede kas gücünüzü %10'a kadar artırabilirsiniz

İnanılmaz ama gerçek! Sadece 3 saniyede kas gücünüzü %10'a kadar artırabilirsiniz

09.02.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralyalı araştırmacılar sadece bir ayda egzersiz gücünüzü artırabileceğiniz bir yöntem buldu. Bilinenlerin aksine sadece 3 saniye yapacağınız egzersizle kaslarınızı %10 arttırabileceğini ortaya konuldu. Araştırmacılar, sonuçların insanların egzersiz yapmak için çok fazla zaman harcamasına gerek olmadığını söyledi.

İnanılmaz ama gerçek! Sadece 3 saniyede kas gücünüzü %10'a kadar artırabilirsiniz

Araştırmacılar, günde sadece üç saniye ağırlık kaldırmanın kasları güçlendirdiğini ortaya çıkardı.

Avustralya'daki uzmanlar, bir ay boyunca haftada beş gün farklı türde egzersiz yapan insanları izledi. Her seferinde egzersiz yapanların pazuları ölçüldü. Sonuçlara göre belli tip hareketleri uygulayanların dört hafta sonunda kas kuvvetinde yüzde 10'luk bir artış gördüğünü ortaya çıkardı.

EGZERSİZ İÇİN ÇOK FAZLA VAKİT AYIRMAYA GEREK YOK

Araştırmanın baş yazarı Profesör Ken Nosaka, sonuçların insanların kas güçlerini geliştirmek için egzersiz yapmak için çok fazla zaman harcamasına gerek olmadığını söyledi.

iStock-610576810

Profesör Nosaka, bulguların sarkopeninin önlenmesi gibi 'fiziksel zindeliği ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek için heyecan verici' olduğunu dile getirdi.

Edith Cowan Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından yapılan araştırmaya Japonya'da 52 sağlık öğrencisi katıldı.

Gönüllüler dört hafta boyunca haftada beş gün, günde üç saniye egzersiz yaptılar. Araştırmacılar, dört haftalık sürenin öncesinde ve sonrasında kol kaslarının gücünü ölçtüler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bildiklerinizi unutun! Bu hale gelirse çok tehlikeliBildiklerinizi unutun! Bu hale gelirse çok tehlikeli
Halil Falyalı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti! Arkadaki araçta eşi ve çocukları da vardıHalil Falyalı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti! Arkadaki araçta eşi ve çocukları da vardı
Tanju Özcan'ın 'ara seçim' açıklamasına CHP'li Özel'den 'Facebook'lu yanıtTanju Özcan'ın 'ara seçim' açıklamasına CHP'li Özel'den 'Facebook'lu yanıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ev ve arsa sahipleri dikkat! İşte detaylar; Ödeme, emekli, ceza…

Ev ve arsa sahipleri dikkat! İşte detaylar; Ödeme, emekli, ceza…

Survivor'da diskalifiye mi olacak? "Bu kabul edilebilir değil"

Survivor'da diskalifiye mi olacak? "Bu kabul edilebilir değil"

Sınav yerine eğitim geliyor... Mülakat da yok!

Sınav yerine eğitim geliyor... Mülakat da yok!

Halil Falyalı'nın katil zanlılarının fotoğrafları ortaya çıktı!

Halil Falyalı'nın katil zanlılarının fotoğrafları ortaya çıktı!

Cemevleri, dernekler ve vakıflara fatura düzenlemesi

Cemevleri, dernekler ve vakıflara fatura düzenlemesi

'Ara seçim' yanıtı: "11 vekil aranıyormuş, ben hazırım"

'Ara seçim' yanıtı: "11 vekil aranıyormuş, ben hazırım"

İlginizi Çekebilir

Kokusu bile yetiyor! Sorunlarınızın çaresi için uyumadan önce...

Kokusu bile yetiyor! Sorunlarınızın çaresi için uyumadan önce...

Pınar Altuğ'un anne özlemine kayınvalideden yanıt!

Pınar Altuğ'un anne özlemine kayınvalideden yanıt!

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Polislere zor anlar yaşatmıştı! Mehter marşı eşliğinde bozkurt işareti yaptı

Polislere zor anlar yaşatmıştı! Mehter marşı eşliğinde bozkurt işareti yaptı

Oscar için heyecan başladı! Adaylar...

Oscar için heyecan başladı! Adaylar...

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.