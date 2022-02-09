İnanılmaz ama gerçek! Sadece 3 saniyede kas gücünüzü %10'a kadar artırabilirsiniz

Araştırmacılar, günde sadece üç saniye ağırlık kaldırmanın kasları güçlendirdiğini ortaya çıkardı.

Avustralya'daki uzmanlar, bir ay boyunca haftada beş gün farklı türde egzersiz yapan insanları izledi. Her seferinde egzersiz yapanların pazuları ölçüldü. Sonuçlara göre belli tip hareketleri uygulayanların dört hafta sonunda kas kuvvetinde yüzde 10'luk bir artış gördüğünü ortaya çıkardı.

EGZERSİZ İÇİN ÇOK FAZLA VAKİT AYIRMAYA GEREK YOK

Araştırmanın baş yazarı Profesör Ken Nosaka, sonuçların insanların kas güçlerini geliştirmek için egzersiz yapmak için çok fazla zaman harcamasına gerek olmadığını söyledi.

Profesör Nosaka, bulguların sarkopeninin önlenmesi gibi 'fiziksel zindeliği ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek için heyecan verici' olduğunu dile getirdi.

Edith Cowan Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından yapılan araştırmaya Japonya'da 52 sağlık öğrencisi katıldı.

Gönüllüler dört hafta boyunca haftada beş gün, günde üç saniye egzersiz yaptılar. Araştırmacılar, dört haftalık sürenin öncesinde ve sonrasında kol kaslarının gücünü ölçtüler.

