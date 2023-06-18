İnanılmaz görüntüler... Polis, öğrenciyi kamyonun altında kalmaktan böyle kurtardı!

Olay, dün öğle saatlerinde Nevşehir'de bulunan Zübeyde Hanım Caddesi'nin Beğendik Kavşağı'nda meydana geldi. YKS'den çıkan 2 öğrenci, kavşak üzerinde yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada öğrencilerden biri, üzerlerine doğru gelmekte olan hafriyat kamyonunu fark etmedi. Sınav tedbirleri kapsamında kavşak üzerinde görevli olan motosikletli trafik polisi, durumu fark ederek öğrenciyi son anda kolundan tutup çekti ve olası bir kazanın önüne geçti.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'nün Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada görevli polis memuru tebrik edilirken, olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri paylaşıldı.

(DHA)

