İnanılmaz! Hem çocuğunu doğurdu, hem de o anların fotoğraflarını çekti

Almanyalı 29 yaşındaki düğün fotoğrafçısı Megan Mattiuzzo, doğum sırasında oğlunun ilk nefesini kendi perspeftifinden yakaladı. Arkadaşlarının fotoğrafları çekebileceklerini teklif etmelerine rağmen kabul etmeyen Megan, bu benzersiz anları sadece bir açıdan yakalamak istedi.

Megan, kamerasının ayarlarını hastane odasının aydınlatmasına uyacak şekilde ayarlamıştı. İnanılmaz anları anlatan kadın şöyle konuşuyor: ''Fikrimi söylediğimde arkadaşlarım deli olduğumu söyledi. Ancak bebeğimi bu açıdan en iyi ben görebilirdim. Epidural doğum yaptım ancak yüzde yüz etkili değildi. Zor bir doğum olduğunu söyleyebilirim.

Ancak, doğumun zor olması Megan'ı özel anı yakalamaktan alıkoymadı. Son itme işleminde doktorum, 'bu senin son hamlen olmalı' dedi ve fotoğraf makinemi karnım üzerinde dengeledim görüş bulucuma baktım ve çekmeye başladım. Nasıl göründüklerini, kim olduklarını bilmeden dokuz ay geçiyorsunuz. Sonunda sağlıklı bir bebek görmek için mutluluğa boğuluyorsunuz. İnanılmaz.''

Etkileyici fotoğraflar, yenidoğanın doğumundan ve ebeler tarafından tutulduğu ilk birkaç saniyeden sonra mükemmel bir şekilde belgeliyor.

Çektiği fotoğraflardan bahseden Megan, şunları söyledi: ''Önce başının üstünü görüyorsun… sonra elleri… şaşırtıcıydı.''

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