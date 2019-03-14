KADIN

İnanılmaz! Hem çocuğunu doğurdu, hem de o anların fotoğraflarını çekti

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 14.03.2019 15:52 | Son Güncelleme

Fotoğrafçılık yapan 29 yaşındaki Megan Mattiuzzo doğum yaptığı anların fotoğraflarını çekti. Fotoğraf makinesini karnına yerleştiren ve çok sayıda fotoğraf çeken kadın, oğlunun hayata ilk merhabasını objektifinden bakın nasıl yansıttı.

İnanılmaz! Hem çocuğunu doğurdu, hem de o anların fotoğraflarını çekti

Almanyalı 29 yaşındaki düğün fotoğrafçısı Megan Mattiuzzo, doğum sırasında oğlunun ilk nefesini kendi perspeftifinden yakaladı. Arkadaşlarının fotoğrafları çekebileceklerini teklif etmelerine rağmen kabul etmeyen Megan, bu benzersiz anları sadece bir açıdan yakalamak istedi.

1

Megan, kamerasının ayarlarını hastane odasının aydınlatmasına uyacak şekilde ayarlamıştı. İnanılmaz anları anlatan kadın şöyle konuşuyor: ''Fikrimi söylediğimde arkadaşlarım deli olduğumu söyledi. Ancak bebeğimi bu açıdan en iyi ben görebilirdim. Epidural doğum yaptım ancak yüzde yüz etkili değildi. Zor bir doğum olduğunu söyleyebilirim.

2

Ancak, doğumun zor olması Megan'ı özel anı yakalamaktan alıkoymadı. Son itme işleminde doktorum, 'bu senin son hamlen olmalı' dedi ve fotoğraf makinemi karnım üzerinde dengeledim görüş bulucuma baktım ve çekmeye başladım. Nasıl göründüklerini, kim olduklarını bilmeden dokuz ay geçiyorsunuz. Sonunda sağlıklı bir bebek görmek için mutluluğa boğuluyorsunuz. İnanılmaz.''

3

Etkileyici fotoğraflar, yenidoğanın doğumundan ve ebeler tarafından tutulduğu ilk birkaç saniyeden sonra mükemmel bir şekilde belgeliyor.

4

Çektiği fotoğraflardan bahseden Megan, şunları söyledi: ''Önce başının üstünü görüyorsun… sonra elleri… şaşırtıcıydı.''

5

Yenidoğanlar için oyuncak seçimi nasıl olmalı?


PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Artık babalar da emzirecek!Artık babalar da emzirecek!
Tüp bebek tedavisinde yaş önemli mi?Tüp bebek tedavisinde yaş önemli mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Megan Mattiuzzo doğum anları

En Çok Okunan Haberler

Seks görüntülerini kaydedip paylaşmıştı! Bomba karar

Seks görüntülerini kaydedip paylaşmıştı! Bomba karar

Sosyal medya bunu da etkiledi, kadınlar şimdi bunun için...

Sosyal medya bunu da etkiledi, kadınlar şimdi bunun için...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Yeni doğum yaptı, 'çekici' değilsin dediler! Doğum sonrası vücudunu bakın nasıl yansıttı

Yeni doğum yaptı, 'çekici' değilsin dediler! Doğum sonrası vücudunu bakın nasıl yansıttı

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

En küçük mucize! Annesi bile 'yaşamaz' demişti

En küçük mucize! Annesi bile 'yaşamaz' demişti

80 binde bir görülen mucize! Böyle doğdu

80 binde bir görülen mucize! Böyle doğdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Babalar için giyilebilir 'emzirme cihazı' geliştirildi

Artık babalar da emzirecek!

Tüp bebek tedavisinde yaş önemli mi?

Tüp bebek tedavisinde yaş önemli mi?

Yoğun bakımdan dönen ikizini 'kucaklayan' bebeğin o anları görülmeye değer

Yoğun bakımdan dönen ikizini 'kucaklayan' bebeğin o anları görülmeye değer

Tekrarlayan gebelik kaybı nedir, tedavisi mümkün mü?

Her 4-5 kadından biri bunu yaşıyor yaşla birlikte daha da artıyor

Hasta bebeği için ped kullandı! Yöntemi binlerce annenin imdadına koştu

Annenin pedli çözümü binlerce kişinin imdadına koştu

Milyonlarca kadının hayatını kurtardı, ama cehalet onu akıl hastanesine kapattırdı! Ignaz Semmelweis'a insanlık çok şey borçlu

Milyonlarcasını kurtardı hüzün veren bir sonla hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.