İnanılmaz: Yavrulardan biri yeşil tüylü doğdu!

Yeşil tüylü sevimli köpek diğer 4 kardeşinden oldukça farklıydı. Renginden dolayı köpeğin adı Pistachio (şam fıstığı) kondu.

Mallocci, Akdeniz'in Sardinya adasındaki çiftlikte kayınbiraderi Giannangelo Liperi ile birlikte çalışıyor.

Uzmanlar çiftlikte yaşanan bu ilginç olayın ana rahminde biliverdin (vücumuzda oluşan morluklara renk veren pigment) denilen bir pigmente fazla maruz kalmasından kaynaklı olduğunu söylüyor.

Pistachio'nun da ana rahminde bu pigmente fazla maruz kaldığı bu yüzden renginin yeşil olduğu tahmin ediliyor.

Ancak sevimli yavrunun renginin uzun süre yeşil kalmayacağı ve günden güne azalacağı belirtiliyor.



