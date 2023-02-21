İnatçı yağ lekelerini söker atar! Ovalamadan parıl parıl yapacak

Yemek yapmak oldukça eğlenceli olsa da arkasında kalan artıkları temizlemek istenmeyen işler arasında yer alıyor. Özellikle fırında yapılan yağlı yemeklerde kolayca lekelenen fırın camında zor çıkan lekeler oluşabiliyor. Fırın camını hemen temizlemek bu lekelerin önünü kesse de birçok kişi ilk başta görünmeyen yağ lekelerini sonradan temizlemeyi tercih ediyor. Bu da inatçı yağ lekelerine sebep oluyor.

YAĞ LEKELERİNDEN KURTULMANIN ÇÖZÜMÜ BANYODAN GEÇİYOR

Temizlik uzmanı Bayan Hinch'in hayranları, fırın kapağı camındaki sert yağı ve kiri çıkarmanın tüyolarını paylaştı. Fırını düzenli olarak temizlemek sadece daha iyi görünmesini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda cihazın verimliliğini de artırabilir.

Fırın kapaklarındaki kahverengi çizgilerden utananlar için, şimdi onlarla mücadele etme zamanı. İnatçı yağ lekelerinden kurtulmak için, çoğu kişinin banyosunda bulacağı bir ürün olan tıraş köpüğünün kullanılması önerildi.

Judith Waldron, tıraş köpüğü hilesi için şöyle yazdı: "Yağ lekeleri tıraş köpüğüyle gayet güzel oldu, birkaç dakika bekletildi, sonra yıkandı, harika çalışıyor."

Katie Winfield şunları önerdi: “Bardağın tamamına biraz tıraş köpüğü püskürtün ve birkaç dakika sonra inatçı lekelerin ovalamadan çıktığını göreceksiniz. Şok olacaksınız.”

Tanya Haines şu yorumu yaptı: "Yalnızca tıraş köpüğü kullanın ve bırakın. Ardından ovalamadan silin ve camın yeni gibi çıkmasının keyfini çıkarın.

