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İnce saç telleri kabusunuz olmasın! Bu doğal yöntemlerle saç tellerinizi kalınlaştırabilirsiniz

24.02.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saçlarımızın her zaman sağlıklı ve bakımlı görünmesini isteriz. Öte yandan ince ve dayanıksız saç tellerine sahipseniz saçlarınızı bakımlı göstermek için iki kat fazla çaba harcıyor olabilirsiniz. Bu durumda ilk olarak bir dermatoloğa başvurmalısınız. Doktorunuzun önerilerinin yanında size yardımcı olabilecek bazı yöntemleri sizin için araştırdık. İşte, saç tellerinizi kalınlaştırmanın doğal yolları...

İnce saç telleri kabusunuz olmasın! Bu doğal yöntemlerle saç tellerinizi kalınlaştırabilirsiniz

Stres, yorgunluk, genetik faktörler gibi pek çok sebep; saç tellerinin incelmesine ve sağlıksız görünmesine neden olabiliyor. Peki, saç tellerinizin kalınlaşmasını sağlayacak yöntemleri biliyor musunuz? Gelin, saç tellerinizi kalınlaştırmanın doğal yollarına birlikte bakalım.

PORTAKAL SUYUNU DENEYİN

Portakal suyu, sizi hastalıklara karşı korumasının yanında saç tellerinizi kalınlaştırmaya ve kepek oluşumunu engellemeye yardımcı olur.

  • Portakal suyunu posasıyla birlikte saç derinize masaj yaparak yedirin. Sonrasında 20 dakika bekleyin.

  • 20 dakikanın sonunda saçlarınızı ılık suyla durulayın. Saçlarınızın kokusundan rahatsız olursanız durulama esnasında şampuan da kullanabilirsiniz.

JOJOBA YAĞININ MUCİZESİNDEN YARARLANIN

Jojoba yağı, saç derisindeki kan dolaşımını hızlandırdığı için saçlarınızın daha çabuk uzamasına yardımcı olur ve saç tellerinizi de kalınlaştırır.

  • Birkaç yemek kaşığı jojoba yağını elinize alın ve saç derinize dairesel hareketlerle sürün.

  • Saç yoğunluğunuza göre yağ miktarını belirleyebilirsiniz.

  • Gece boyunca jojoba yağını saçlarınızda bekletin.

  • Bu noktada yağın yastığa bulaşmasını istemiyorsanız bone takabilirsiniz.

  • Sabah kalktıktan sonra saçlarınızı şampuanla yıkayabilirsiniz.

  • Saçlarınızın yapısını dikkate alarak jojoba yağını haftada 2-3 kez kullanabilirsiniz.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞIYLA SAÇLARINIZA MASKE YAPIN

Hindistan cevizi yağı, saçlardaki protein kaybını önler ve kalınlaşmış saç tellerinin uzamasına imkan tanır.

  • 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağını elinize dökün ve saç derinize masaj yaparak uygulayın.

  • 1 saat sonra saçlarınızı şampuanla yıkayabilirsiniz.

  • Hindistan cevizi maskesini haftada en az 2 kez saçlarınıza uygulayabilirsiniz.

YEŞİL ÇAYI GÜNLÜK RUTİNİNİZE DAHİL EDİN

Günde 1-2 defa yeşil çay içerek saç tellerinizin kalınlaşmasını sağlayabilir, saç dökülmesinin önüne geçebilirsiniz. Ancak kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsanız ya da kafeinli içecekler tüketemiyorsanız yeşil çay içmemelisiniz.

BOL BOL YOĞURT TÜKETİN

Yoğurt, içerisinde bulunan probiyotikler sayesinde saç tellerinizin kalınlaşmasını ve daha sağlıklı bir şekilde uzamasını sağlar. Bunun için günde 1 porsiyon yoğurt tüketin. Eğer sade yoğurt tüketmekte zorlanıyorsanız yoğurdu meyveyle karıştırabilirsiniz.

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saç bakımı
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