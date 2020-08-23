HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. İnce ve hafif yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor

İnce ve hafif yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.08.2020 11:14 | Son Güncelleme

Oppo A91, 7.9mm kalınlıkta ve 172 gram ağırlıkta. Son dönemde satışa sunulan pek çok telefonun 8mm üzerinde kalınlık değeri ve 180 gramın üzerinde ağırlıkları olduğunu göz önünde bulundurursak, Oppo’dan ince ve hafif bir çözümün geldiğini söyleyebiliriz.

İnce ve hafif yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor

Ürünün iki farklı renk seçeneği bulunuyor: Işıltılı siyah ve çarpıcı mavi. Bize test için çarpıcı mavi versiyonu geldi ve ışık altında parlayan, farklı renk tonları sunan, kısacası göz okşayan bir görselliğe sahip.

Oppo A91, 6.4 inç değerde ekrana sahip. Amoled ekran teknolojisinin kullanıldığı telefon, FHD+ çözünürlük sunuyor. İnç başına 408 piksel sunan ekran, aynı zamanda 430nit parlaklık değerine sahip. Tüm bunların anlamı, ürünün iç ve dış mekan kullanımlarında iyi bir görüntüleme kalitesine sahip olduğu. İsterseniz ekran ayarları başlığına gidebilir ve uzun süreli kullanımlarda gözlerinizin zarar görmemesi için göz konforu modunu da aktifleştirebilirsiniz.

Dokunuşlara oldukça hızlı tepkiler veren ekran, aynı zamanda parmak izi okuyucu sensöre de ev sahipliği yapıyor. Bu sensör, oldukça hızlı çalışıyor ve güvenli kullanım için önemli bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Tabii isterseniz ön kamera yardımıyla yüz tanıma sistemini de açabilirsiniz.

Üründe MediaTek Helio P70 MT6771V işlemci bulunuyor. Ülkemizde genellikle Snapdragon işlemcilere kıyasla daha az sevilen MediaTek markası, yine de Helio P70 ile orta seviyede iyi bir performans sunuyor. Oyun ve uygulama çalıştırma performansları yeterli düzeyde diyebiliriz. Tabii yüksek bir beklenti içinde olmamak kaydıyla. Yaptığımız testlerde, Call of Duty Mobile’ı akıcı bir şekilde oynayabildik.
Can sıkıcı bir detay ise, ürünün Android 9 işletim sistemiyle geliyor olması. Pek çok telefon, kutudan Android 10 ile çıkıyor. Bu da hem güvenlik hem de performans tarafında en güncel detaylar anlamına geliyor. Fakat Oppo’nun Android 10’a yer vermemiş olması üzücü. Sanıyoruz yakın zamanda güncelleme yayınlayacaklardır.
Oppo A91’in arka tarafında yapay zeka destekli toplamda 4 kamera yer alıyor. Zaten sizin de bildiğiniz gibi artık günümüzdeki hemen hemen bütün telefonlarda çoklu kamera sistemlerine yer veriliyor.

48MP & 8MP & 2MP & 2MP oluşan sistem, size portre, bokeh efektli portre, geniş açılı çekimler ve makro çekimler gibi pek çok seçenek sunabiliyor. Özellikle 48MP değerdeki ana kameranın gün ışığındaki çekim performansından memnun kaldık. Sabit çekimler yapmanız kaydıyla makro kamera da sizi mutlu edecektir.

Ön tarafa baktığımızda da 16MP değerde kamerayı görüyoruz, ki bu da selfie fotoğraflar, portre çekimler ve internet üzerinden gerçekleştireceğiniz görüntülü görüşmeler için yeterli performansı sunuyor.

Wi-Fi AC ve NFC gibi kablosuz teknolojilere sahip olan cihaz, Bluetooth tarafında da 4.2 sürümünü destekliyor. Aslında daha güncel bir sürüm tercih edilebilirmiş.
Telefon, hızlı şarj destekli 4025mAh pille geliyor. Hızlı şarj adaptörünün kutudan çıktığını da belirtelim. Cihaz, normal kullanımda tek şarj ile iki günü çıkarabiliyor. Yoğun kullanımda da bir günü rahatlıkla çıkarabiliyorsunuz. Yani yanımda şarj adaptörümle gezeyim kaygısına gerek yok.

İnceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROtelde gergin anlar! Otelde gergin anlar!
Nokia 3.4 özellikleri sonunda netleştiNokia 3.4 özellikleri sonunda netleşti
Cinsellik spor sayılır mı? İşte yakılan kalori miktarıCinsellik spor sayılır mı? İşte yakılan kalori miktarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Eleme adayı belli olurken ortalık karıştı! Kağıdı fırlattı
Eleme adayı belli olurken ortalık karıştı! Kağıdı fırlattı
Meteoroloji'den 7 il için kritik uyarı! Alarm verildi
Meteoroloji'den 7 il için kritik uyarı! Alarm verildi
İçişleri Bakanı Soylu son durumu açıkladı
İçişleri Bakanı Soylu son durumu açıkladı
İstanbul'da korkunç kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
İstanbul'da korkunç kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
Önünde diz çöktü! Olay poza bomba yorum: Düğüne çağırmadınız...
Önünde diz çöktü! Olay poza bomba yorum: Düğüne çağırmadınız...
5 ay sonra bu sabah yeniden başladı
5 ay sonra bu sabah yeniden başladı
İlginizi Çekebilir
Samsung'tan trafo gibi telefon geliyor!
Samsung'tan trafo gibi telefon geliyor!
Uzaydan internet ne kadar hızlı?
Uzaydan internet ne kadar hızlı?
Uygun fiyatlı oyun bilgisayarı! Xiaomi Redmi G
Uygun fiyatlı oyun bilgisayarı! Xiaomi Redmi G
Güneş'te dev leke tehlikesi: Katil patlamalar yaşanabilir!
Güneş'te dev leke tehlikesi: Katil patlamalar yaşanabilir!
Uygun fiyatlı iPhone 12 geliyor! İşte muhtemel fiyatı
Uygun fiyatlı iPhone 12 geliyor! İşte muhtemel fiyatı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oracle TikTok için ne kadar ödeyecek?
TikTok satılıyor? Oracle, ne kadar ödeyecek?
Samsung, katlanabilir işini çok sevdi
Samsung, katlanabilir işini çok sevdi
AirBnb ev partilerini yasakladı
AirBnb ev partilerini yasakladı
Nokia 3.4 özellikleri sonunda netleşti
Nokia 3.4 özellikleri sonunda netleşti
ZTE Axon 20 5G 1 Eylül’de satışa çıkıyor!
Ekran altı kameralı telefon
Uygun fiyatlı yeni Xiaomi Poco modeli geliyor
Uygun fiyatlı yeni Xiaomi Poco modeli geliyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.