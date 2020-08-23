İnce ve hafif yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor

Ürünün iki farklı renk seçeneği bulunuyor: Işıltılı siyah ve çarpıcı mavi. Bize test için çarpıcı mavi versiyonu geldi ve ışık altında parlayan, farklı renk tonları sunan, kısacası göz okşayan bir görselliğe sahip.

Oppo A91, 6.4 inç değerde ekrana sahip. Amoled ekran teknolojisinin kullanıldığı telefon, FHD+ çözünürlük sunuyor. İnç başına 408 piksel sunan ekran, aynı zamanda 430nit parlaklık değerine sahip. Tüm bunların anlamı, ürünün iç ve dış mekan kullanımlarında iyi bir görüntüleme kalitesine sahip olduğu. İsterseniz ekran ayarları başlığına gidebilir ve uzun süreli kullanımlarda gözlerinizin zarar görmemesi için göz konforu modunu da aktifleştirebilirsiniz.

Dokunuşlara oldukça hızlı tepkiler veren ekran, aynı zamanda parmak izi okuyucu sensöre de ev sahipliği yapıyor. Bu sensör, oldukça hızlı çalışıyor ve güvenli kullanım için önemli bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Tabii isterseniz ön kamera yardımıyla yüz tanıma sistemini de açabilirsiniz.

Üründe MediaTek Helio P70 MT6771V işlemci bulunuyor. Ülkemizde genellikle Snapdragon işlemcilere kıyasla daha az sevilen MediaTek markası, yine de Helio P70 ile orta seviyede iyi bir performans sunuyor. Oyun ve uygulama çalıştırma performansları yeterli düzeyde diyebiliriz. Tabii yüksek bir beklenti içinde olmamak kaydıyla. Yaptığımız testlerde, Call of Duty Mobile’ı akıcı bir şekilde oynayabildik.

Can sıkıcı bir detay ise, ürünün Android 9 işletim sistemiyle geliyor olması. Pek çok telefon, kutudan Android 10 ile çıkıyor. Bu da hem güvenlik hem de performans tarafında en güncel detaylar anlamına geliyor. Fakat Oppo’nun Android 10’a yer vermemiş olması üzücü. Sanıyoruz yakın zamanda güncelleme yayınlayacaklardır.

Oppo A91’in arka tarafında yapay zeka destekli toplamda 4 kamera yer alıyor. Zaten sizin de bildiğiniz gibi artık günümüzdeki hemen hemen bütün telefonlarda çoklu kamera sistemlerine yer veriliyor.