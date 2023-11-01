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İncirlik Üssü'ndeki ABD uçakları hakkında açıklama! "Bölgedeki çatışmalarla ilgisi yok"

01.11.2023 12:51 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakların, eğitim misyonu kapsamında sıcak yakıt ikmali için dün İncirlik Hava Üssü'ne geldiklerini, bunun bölgedeki çatışmalarla ilgisinin bulunmadığını bildirdi.

İncirlik Üssü'ndeki ABD uçakları hakkında açıklama! "Bölgedeki çatışmalarla ilgisi yok"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığının B-1B bombardıman uçaklarının, uzun süredir planlanan görev gücü eğitim misyonu çerçevesinde "sıcak yakıt ikmali" için 31 Ekim Salı İncirlik Hava Üssü'ne geldiği belirtildi.

Bu bombardıman uçakları ile Türk KC-135R Asena tankerleri ve F-16'larının önceden planlanmış eğitim görevleri için Müşterek Nihai Saldırı Kontrolcüsü prosedürlerini ve yakın hava desteği eğitim misyonlarını uyguladıklarına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABD Hava Kuvvetleri 9. EBS Komutanı Yarbay Stillwell, yakıt ikmaliyle ilgili açıklamasında, 'Türk Hava Kuvvetleri ortaklarımızla yaptığımız ekip çalışması, NATO havacılarının müşterek çalışmasını ve profesyonelliğini ortaya koydu' ifadelerini kullanmıştır.

Uçakların İncirlik Üssü'nden yakıt ikmali yapmasının, bölgedeki çatışmalarla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır."

(AA)

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