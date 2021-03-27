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  4. İndirim yalanıyla sosyal medya üzerinden binlerce kişiyi dolandıran örgütün lideri yakalandı

İndirim yalanıyla sosyal medya üzerinden binlerce kişiyi dolandıran örgütün lideri yakalandı

27.03.2021 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya üzerinden “yüzde 30 indirimle araç sigorta poliçesi kesilir” yalanıyla vatandaşları dolandıran suç örgütünün lideri Yozgat’ta yakalanarak tutuklandı.Sosyal medya platformlarını kullanarak “Yüzde 30 indirimle araç sigorta poliçesi kesilir” şeklinde sahte reklam linkleri hazırlayarak ilan veren A.Ç isimli şahıs, çok sayıda vatandaşı tuzağına düşürdü.

İndirim yalanıyla sosyal medya üzerinden binlerce kişiyi dolandıran örgütün lideri yakalandı

Sosyal medya üzerinden “yüzde 30 indirimle araç sigorta poliçesi kesilir” yalanıyla vatandaşları dolandıran suç örgütünün lideri Yozgat’ta yakalanarak tutuklandı.
Sosyal medya platformlarını kullanarak “Yüzde 30 indirimle araç sigorta poliçesi kesilir” şeklinde sahte reklam linkleri hazırlayarak ilan veren A.Ç isimli şahıs, çok sayıda vatandaşı tuzağına düşürdü. Sigorta yaptırmak için irtibata geçen vatandaşlardan poliçe ücretini alarak, sigorta poliçesini, kredi kart bilgilerini ele geçiren şahıs, vatandaşların kartından bilgileri dışında işlem yaparak nitelikli dolandırıcılık işlemi gerçekleştirdi. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye genelinde nitelikli dolandırıcılık yaptığı tespit edilen çete lideri A.Ç. isimli şahsın evine operasyon düzenledi. Yapılan ev aramasında dolandırıcılık işlemlerinde kullandığı dijital metaryelleri ele geçirildi. Türkiye genelinde çok sayıda vatandaşı haksız kazanç elde ederek mağdur eden A.Ç isimli şahıs, Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiş ve çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Yozgat kapalı cezaevine teslim edildi.

İndirim yalanıyla sosyal medya üzerinden binlerce kişiyi dolandıran örgütün lideri yakalandı

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