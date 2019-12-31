İnegöl’de soba zehirlenmesi: 1’i çocuk 4 kişi hastanede

Bursa’da sobadan sızan gazdan etkilenen 1’i çocuk 4 kişilik aile hastanelik oldu.

Olay, Yeniceköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerini ısıtmak için sobayı yakan Ataweel ailesi, sobayı yaktıktan sonra uyudu. Bir süre sonra sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle evde bulunan bir kişi nefes almakta güçlük çekince zor da olsa uyandı. Uyanan şahıs evde bulunan diğer aile fertlerini uyandırarak komşulardan yardım istedi. Yardıma gelen komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler sobadan dolayı zehirlenen, Kasel M.Sraj Eddin Ataweel (21), Sara Ataweel (16) ve Sadıl Ataweel (4), Qasem Ataweel’i ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Zehirlenen aile burada tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



