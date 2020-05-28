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İnfial yaratan olayda yeni gelişme! Trump devreye girdi

DÜNYA HABERLERİ  | 28.05.2020 02:14 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Adalet Bakanlığına, Minnesota eyaletinin Minneapolis şehrinde George Floyd adlı siyahi vatandaşın gözaltı işlemi sırasında polis tarafından boğularak öldürülmesine ilişkin soruşturmayı hızlandırması için talimat verdiğini duyurdu.

İnfial yaratan olayda yeni gelişme! Trump devreye girdi

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Benim talebim çerçevesinde, FBI ve Adalet Bakanlığı, George Floyd'un üzücü ve trajik ölümüne ilişkin iyi bir soruşturma yürütüyor. Ben bu soruşturmanın hızlandırılmasını talep ettim." ifadesini kullandı.

Yerel güvenlik birimlerinin soruşturmada yaptığı işten dolayı da memnun olduğunu vurgulayan Trump, "George'un ailesi ve arkadaşlarının acısını paylaşıyorum. Adalet yerini bulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

FLOYD'UN "NEFES ALAMIYORUM" FERYADI, POLİS ŞİDDETİNİ GÜNDEME TAŞIDI

46 yaşındaki George Floyd, önceki akşam, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basmasından dolayı dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

POLİS GÖSTERİCİLERE GÖZ YAŞARTICI GAZLA MÜDAHALE ETMİŞTİ

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve bir grup protestocu Floyd'un öldürüldüğü kavşakta toplanarak polis şiddetini protesto etmişti. "Nefes alamıyorum", "Katil ırkçı Ku Klux Klan polisleri" yazılı dövizlerle polis merkezine yürümek isteyen protestocular, etraftaki bazı dükkanların camlarını kırmış, bir polis aracına zarar vermiş, polis protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

Olaya karışan dört polisin işine dün son verilirken, Minnesota Ceza Muhakemesi Bürosu ile Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) olayı incelemek için başlattığı iki ayrı soruşturma sürüyor. (AA)

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