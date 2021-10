Influencerların ellerinden düşürmediği makyaj malzemeleri

Türkiye'de influencer deyince akla gelen en bilindik isimlerin denediği ve öve öve bitiremediği bazı makyaj malzemelerini sizler için listeledik. Cildinize hak ettiği değeri vermeye ve makyajın bambaşka bir yönünü keşfetmeye hazır olun. Artık makyaj yapmanın bir sanata dönüştüğü bu çağda yüzünüz en güzel eserlerden biri olacak.

Yaptığınız makyajdan en yüksek verimi alabilmek için Nyx'in Pore Filler makyaj bazını denemelisiniz!

Yaptığınız makyajdan en iyi sonucu almak istemeniz sizin en doğal haklarınızdan biri. Hem cildinize gerekli özeni göstermek hem de yaptığınız makyajın yüzünüze tam oturmasını sağlamak için makyaj bazı, olmazsa olmaz ürünlerden. Nyx Pore Filler, Merve Özkaynak'ın en sevdiği ve tavsiye ettiği makyaj bazlarından biri. Cildi nemlendirdiği ve gözenekleri oldukça küçülttüğü hakkında bolca yorum yapılan Nyx Pore Filler, ''Memnun kalacağım bir makyaj bazı arıyorum.'' diyorsanız sizin için en uygun seçeneklerden biri olacak.

Nyx Pore Filler'ın cildinizde bırakacağı o güzel hissi tecrübe etmek isterseniz hemen buraya tıklayabilirsiniz.

''Fondötenim benim vazgeçilmezim!'' diyenler için: L'Oreal Paris Infaillible!

Cildimiz her zaman istediğimiz görünüme sahip olamayabiliyor ya da biz daha canlı ve daha kusursuz bir cilt görünümü isteyebiliyoruz. Sebebimiz her ne olursa olsun, kullandığımız fondöten yaptığımız makyajda en önemli adımlardan biri. Fondöten kullanmamız önemli, evet ama cildimize iyi gelen ve bize zarar vermeyecek bir fondöten kullanmamız daha da önemli. L'Oreal Paris Infaillible, influencer Merve Kutlu'nun vazgeçilmezi olan fondötenlerden. Güzel fenomen, bu fondötenin cildi beslediğini, ciltte ağırlık yapmadığını ve yüze oldukça canlı bir görünüm verdiğini vurguluyor.

Eğer siz de o canlı görünüme birkaç basit adımda ulaşmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Göz altı morluklarına savaş açan bir kapatıcı: Maybelline Instant Anti Age!

Göz altı morlukları neredeyse bütün kadınların ortak problemi. Bu morluklardan kurtulmak ve daha sağlıklı bir görünüm kazanmaksa artık oldukça kolay. Maybelline Instant Anti Age, Duygu Özaslan ve Çağla Çetinöz gibi influencerların olmazsa olmaz kapatıcılarından biri. Kullanan herkesin büyük oranda memnun kaldığı Maybelline Instant Anti Age, yoğun kapatıcılığı ve kolay uygulanabilirliği ile size çok daha kusursuz bir görünüm sunuyor ve güzelliğinizi daha da belirginleştiriyor.

Göz altı morluklarından kurtulmak ve daha sağlıklı bir görünüme kavuşmak Maybelline Instant Anti Age ile işte bu kadar kolay!

The Balm Meet Matte Trimony, makyajını gözleriyle vurgulamak isteyenlerin en iyi seçeneklerinden!

Göz makyajı, yüz makyajının en can alıcı kısımlarından biri. Ufak bir dokunuş ile oldukça iddialı bir havaya sahip olmanızı sağlayan çeşitli göz farları arasında Duygu Özaslan'ın favorisi ise The Balm Meet Matte Trimony. İçerisinde hem sıcak hem de soğuk tonların olduğunu dile getiren güzel fenomen, bu paletin doğal duruşunun günlük makyaj için bire bir olduğunu da ekliyor. İster gündüz ister gece kullanabileceğiniz bu palet, sizin en büyük yardımcılarınızdan biri olacak.

Göz makyajınızı bambaşka bir seviyeye taşımak isterseniz hemen buraya tıklayabilirsiniz.

''Kirpiklerim ortama damga vursun!'' diyenler için: L'Oreal Paradise Extatic!

Göz makyajının son ve sihirli dokunuşunu yapan maskaraların yüzümüze oldukça farklı bir hava verdiğini söyleyebiliriz. Binlerce farklı çeşitte maskara olsa da maalesef hepsi kirpiklerimizde istediğimiz etkiyi bırakmıyor. L'Oreal Paradise Extatic, Merve Özkaynak'ın şiddetle önerdiği maskaralardan biri. Ünlü fenomen, kirpiklerde istenen uzun ve hacimli görünümün bu maskara ile kolayca elde edilebileceğini vurguluyor. Siz de maskara arayışınıza bir dur demek isterseniz L'Oreal Paradise Extatic'i deneyebilirsiniz.

Kirpiklerinizin o büyülü etkisini uzun süre devam ettirmek ve uzun kirpiklerinizle görenleri hayran bırakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

L'Oreal Back To Bronze ile saatlerce güneş altında yatmadan dilediğiniz bronzluğa ulaşabilirsiniz!

Yaz aylarını çoğumuz severiz. Kum, güneş, deniz derken bütün yılın yorgunluğu akıp gider üzerimizden. Bütün bunlar bir yana, güneşin cildimizde bıraktığı bronzluk da yazı sevmemizin en geçerli sebeplerinden biri şüphesiz. Neyse ki artık o mükemmel bronz görünüme ulaşmak için yazı beklemenize gerek yok. Çağla Çetinöz'ün en favori bronzerlarından biri olan L'Oreal Back To Bronze ile hayal edilen görünüme ulaşmak artık dört mevsim çok kolay.

Bu mükemmel yaz etkisini cildinizde hissetmek ve makyajınızı mükemmel bir dokunuş ile tamamlamak için buraya tıklayabilirsiniz.

Yüzünüze o çocuksu neşeyi getirmek, Maybelline Cheek Heat ile artık çok kolay!

Allık, makyaj yapmayı seven her kadının en favori parçalarından biri. Yüze getirdiği o çocuksu canlılığı çok sevdiğimiz allıklar, doğru kullanımla bize oldukça taze ve genç bir görünüm verebilir. Maybelline Cheek Heat, Gamze Erçel'in en favori allıklarından birisi. Yüze kolay uygulanması ve canlı pigmenti ile az kullandığınızda bile oldukça güzel bir sonuç veren Maybelline Cheek Heat, içinizdeki çocuğu makyajınıza yansıtmanız için oldukça avantajlı bir fırsat olabilir.

Siz de makyajınızı daha renkli ve canlı bir hale getirmek isterseniz Mabelline Cheek Heat'e buradan ulaşabilirsiniz.

Highlighter ışıltısını sonuna kadar hissetmek isteyenlere: Flormar Baked Blush On!

Yaptığımız makyajın her aşaması oldukça önemli fakat bazı altın vuruşlar var ki bunları uyguladığınızda yaptığınız makyaj bambaşka bir hal alıyor. Bu altın vuruşların en önemlilerinden birisi highlighterlar. Girdiğiniz ortamlarda ışıl ışıl görünmek ve doğal bir parlaklığa sahip olmak isterseniz Flormar Baked Blush On tam da size göre. Flormar Baked Blush On, Alev Karslı'nın en favori highlighterlarından biri. Hem bronzer hem de highlighter olarak kullanabileceğiniz bu ürün, oldukça doğal bir bitişe sahip.

Ruhunuzun ışıltısını yüzünüze de yansıtmak isterseniz hemen şimdi buraya tıklayabilirsiniz.

Dudaklarınızın hak ettiği mükemmel görünümü Golden Rose Matte Lipstick Crayon ile sağlayın!

Makyajın en önemli adımlarından birisi de rujlar. Biz ne kadar cilt ve göz makyajımızı mükemmel bir şekilde yapsak da uygun bir ruj ile bunu tamamlamadığımızda istediğimiz görünüme bir türlü sahip olamıyoruz. Golden Rose Matte Lipstick Crayon, piyasanın en uygun ve en kullanışlı rujlarından biri. Şeyda Erdoğan'ın favorilerinden olan bu ruj, hem kalıcılığı hem de daha sağlıklı bir görünüm vermesiyle kullananların en sevdiği rujlardan birisi oluyor. Makyajınızı tamamlamak ve dilediğiniz görünüme ulaşmak, Golden Rose Matte Lipstick Crayon ile oldukça kolay.

Golden Rose Matte Lipstick Crayon'ın dudaklarınızda bıraktığı o eşsiz etkiyi deneyimlemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Günün koşuşturmasına karşı direnebilen bir makyaj, Farmasi Sabitleyici Pudra ile mümkün!

Uzun uzun emek vererek yaptığınız makyajın bütün gün yüzünüzde durmasını ve ilk yaptığınız andaki canlılığını korumasını istemeniz sizin en doğal hakkınız. Siz bütün gün yoğun bir tempoda hareket ederken makyajınızın kaybolmamasını sağlamak ise Farmasi Sabitleyici Pudra ile oldukça kolay. Farmasi Sabitleyici Pudra, hem uygun fiyatı hem de kolay kullanımı ile birçok influencerın favori makyaj malzemelerinden biri. Birkaç dokunuşla yüzünüze uygulayabileceğiniz Farmasi Sabitleyici Pudra sayesinde makyajınızın saatlerce bozulmadan yüzünüzde kaldığını gördüğünüzde epey şaşıracağınıza eminiz.

Farmasi Sabitleyici Pudra'ya hemen buradan ulaşabilirsiniz.