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İngiliz bakandan Trump'a yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 16:42 | Son Güncelleme

İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid: - "ABD Başkanı aşırı şiddet konusunda kaygılanmakta haklıdır ancak aşırı şiddetin İngiltere’den 10 kat daha fazla olduğu kendi ülkesi hakkında kaygılanması gerekir"

LONDRA (AA) - İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid, ABD Başkanı Donald Trump’ın Londra’da suç oranının yükselmesinden kentin Müslüman Belediye Başkanı Sadık Han’ı sorumlu tutan sosyal medya mesajına yanıt vererek, Trump'ın kendi ülkesindeki suç oranlarından kaygılanması gerektiğini bildirdi.

Theresa May’den boşalan Muhafazakar Parti liderliğinin de güçlü adayları arasında yer alan Pakistan kökenli Bakan Javid, partisinin milletvekilleriyle bir araya geldiği propaganda toplantısında Trump’ın ifadelerine yönelik açıklamalarda bulundu.

İngiliz Skynews televizyonunun haberine göre Javid, Trump’ın İşçi Partili Londra Belediye Başkanı Han’ı hedef alan tweetinin "büyük bir ülkenin başkanına yakışmadığını" söyledi.

Javid, "ABD Başkanı aşırı şiddet konusunda kaygılanmakta haklıdır ancak aşırı şiddetin İngiltere’den 10 kat daha fazla olduğu kendi ülkesi hakkında kaygılanması gerekir." ifadesini kullandı.

Trump önceki gün Twitter’dan yayımladığı mesajda, Londra’da son günlerde yaşanan cinayetlerin yer aldığı bir mesajı paylaşmış ve "Londra’nın en kısa zamanda yeni bir belediye başkanına ihtiyacı var. Han bir felaket ve sadece daha kötüye gidecek." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Britanya Müslüman Konseyi de yaptığı açıklamayla İngiliz hükümetini Trump'a yanıt vermeye çağırmıştı.

Londra'da son 4 günde 4 kişi bıçaklı saldırılarda hayatını kaybederken, Han şiddet oranındaki artışı son yıllarda kemer sıkma politikaları nedeniyle polis sayısının azaltılmasına bağladı.

- Trump ile Han polemiği

Donald Trump, 3 Haziran’daki İngiltere seyahatinin hemen başında, uçağının Stansted Havalimanı'na inmesinin hemen ardından ziyarete karşı çıkan Han'ı Twitter'da hedef almıştı.

ABD Başkanı Trump mesajında, "Anlatılanlara göre Londra Belediye Başkanı olarak çok kötü bir iş çıkaran Sadık Han, İngiltere'nin en önemli müttefiki olan ABD'nin ziyarette bulunan başkanına karşı aptalca bir edepsizlik göstermekte. Bana değil Londra'daki suçlara odaklanması gereken tam bir ezik." ifadesini kullanmıştı.

Müslüman olan Han'ı New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'ya benzeten Trump, aradaki farkı Han'ın Blasio'nun "yarı boyunda" olması şeklinde göstermişti.

Londra'da Trump karşıtı gösterilerde Han'ın verdiği izin çerçevesinde "bebek Trump" şeklindeki dev bir balon da kullanılmıştı.

Trump için kırmızı halı serilmesine karşı çıkan Han, Trump’ı 1930 ve 1940'lardaki Avrupalı diktatörlere benzetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump ingiltere Londra Sadık Han Sajid Javid

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