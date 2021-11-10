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  4. İngiliz binici ata tekme tokat saldırdı! Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü

İngiliz binici ata tekme tokat saldırdı! Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü

10.11.2021 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de avlanma karşıtı bir grup tarafından çekilen video sosyal medyada öfkeye neden oldu. Ata tekme atıp yumruklayan kadının görüntüleri, Hunt Saboteur Twitter sayfasında paylaşıldıktan sonra 2 milyondan fazla görüntülenme aldı. Ülkeyi ayağa kaldıran görüntüler sonrası kadın hakkında soruşturma başlatıldı.

İngiliz binici ata tekme tokat saldırdı! Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü

Av karşıtı ve kampanya grubu Hertfordshire Hunt Saboteurs, Twitter'da atın takım lideri bir binici tarafından yumruklandığı ve tekmelendiği anları paylaştı.

İngiltere'nin Doğu Midlands bölgesinde yaşanan olayda kadının hayvana karşı agresif davrandığı gözlemlenirken kadının aynı zamanda bir ilkokul öğretmeni ve anaokulunda müdür olduğu belirtildi.

Sarah Molds adındaki binicinin öfkeye neden olan görüntülerden sonra öğretmenlik görevinden uzaklaştırıldığı ve ölüm tehditleri almasının ardından yaşadığı evi terk ettiği ifade edildi. Bağlı olduğu Pony Atlı Spor Kulübü de Molds'un kendileriyle ilişiğinin kesildiği açıkladı.

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ŞİKAYET YAĞDI

Korkunç görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından binlerce kişi söz konusu spor kulübüne şikayet yağdırdı. Dehşete kapılmış bir şekilde görüntüleri izleyen bir binici, ''Bu kabul edilemez. Bu utanç verici. Bu davranışın kesinlikle hiçbir mazereti olamaz. Ne kadar sinirli olursan ol, kötü bir gün geçirmiş olman önemli değil. Atlar çok hassastır. İnanmakta güçlük çekiyorum'' dedi.

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Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (Hayvanlara Karşı Zulmü Önleme Derneği) gelen tepkiler üzerine, ''Bu görüntü gerçekten üzücü. Bize hayvan refahı hakkında yapılan şikayetleri her zaman inceleyeceğiz. Lütfen bizimle iletişime geçin'' diyerek telefon numarası paylaştı.


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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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