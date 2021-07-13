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  4. Görüntüler infial yaratmıştı! Köpeğe balkonda dayağın cezası belli oldu

Görüntüler infial yaratmıştı! Köpeğe balkonda dayağın cezası belli oldu

13.07.2021 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da, evinin balkonunda Pitbull cinsi köpeğini tekmeleyip, yumruklayan, yüzde 50 zihinsel engelli Ö.Ö. (30) adlı kadına 'yasaklı hayvanı sahiplenmek' ve 'hayvana eziyet'ten 11 bin 467 TL ceza uygulandı.

Görüntüler infial yaratmıştı! Köpeğe balkonda dayağın cezası belli oldu

Merkez Çukurova ilçesine bağlı Yüzüncüyıl Mahallesi’nde Ö.Ö. adlı kadının, evinin balkonunda köpeğine tekme ve yumruk attığını görenler, cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Dakikalarca köpeğe eziyet eden kadının görüntüleri, sosyal medyada paylaşılınca hayvanseverlerden tepki geldi. Görüntüleri izleyen hayvanseverler, HAYDİ (Hayvan Durum İzleme) uygulaması üzerinden Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şubesi ekiplerine ihbarda bulundu ve evin önünde toplandı. Ö.Ö.'nün eşinin yetkililere teslim ettiği köpek, HAYDİ ekibinin aracıyla veterinere götürüldü. Polis incelemesinde, kadının yüzde 50 zihinsel engelli olduğu tespit edildi.

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Adana Valiliği, köpeğine şiddet uygulayan kadına 11 bin 467 TL ceza kesildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, HAYDİ ihbar hattına, köpeğe şiddet uygulandığı görüntünün ulaşmasıyla çalışma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Ö.Ö.'nün pitbull cinsi yasaklı ırk köpeğine şiddet uyguladığının anlaşıldığı belirtilerek, "Pitbull cinsi köpek Büyükşehir Belediyesi'ne ait barınağa teslim edilmiş, köpek sahibi Ö.Ö.'ye 'Yasaklı Hayvanı Sahiplenmek ve Hayvana Eziyet' maddelerini ihlalden 11 bin 467 TL ceza uygulanmıştır" denildi.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Adana
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