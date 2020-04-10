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İngiliz Büyükelçi'den Türkçe teşekkür tweet'i!

DÜNYA HABERLERİ  | 10.04.2020 15:23 | Son Güncelleme

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott Türkiye'nin koronavirüs salgını nedeniyle İngiltere'ye yaptığı tıbbi yardıma ilişkin teşekkür tweet'i attı.

İngiliz Büyükelçi'den Türkçe teşekkür tweet'i!

Chilcott resmi hesabından "#Koronavirüs ile mücadelede ön safta yer alan Birleşik Krallık sağlık çalışanları için hayati öneme sahip kişisel koruyucu ekipmanın, cömert tedariki için dostumuz ve müttefikimiz #Türkiye’ye sonsuz teşekkürler" dedi.

Öte yandan Büyükelçi "Türkiye’den bu zor zamanlarda dayanışma ve işbirliğine örnek bir hareket. Dost kara günde belli olur. Sağlık dolu gelecekte işbirliğimizin her alanda artarak devam edeceğinden eminim" ifadesini kullandı.

Türkiye, koronavirüs ile mücadele eden İngiltere'ye askeri kargo uçağı 'Koca Yusuf' ile bez maske, N95 maske ve tulum gönderdi. Yardım paketlerinin üzerinde Hz. Mevlana'nın, 'Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var' sözü yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere Ankara büyükelçi Dominick Chilcott

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