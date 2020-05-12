İngiliz doktor deneme ilacıyla 3 günde koronavirüsü yendi

Uzmanlar, ilacın etkisinden ziyade, McGroarty’nin fit ve genç olmasının iyileşme sürecine etkili olduğunu ifade etti.

İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan Dr. Geraldine McGorarty, 5 Nisan’da solunum problemi ve yüksek ateş nedeniyle Royal Free Hastanesi’ne kaldırıldı.

Oksijen maskesi bağlanan McGorarty’nin testlerinde sol akciğerinde iltihaplanma görüldü.

İngiliz medyasına konuşan Dr. McGorarty, geç olduğunu ve spor yaptığını belirterek, “Genç ve fittim. Düzenli olarak 10 kilometre koşuyorum. Bir hafta önce 46 dakikada 10 kilometre koşuyorken, bir anda koronavirüsten ölüp ölmeyeceğimi düşünmeye başladım” ifadelerini kullandı.

Semptomlarının hastaneye kaldırılmadan 6 gün önce başladığını belirten McGroarty, bunun basit bir soğuk algınlığı olduğunu düşündüğünü itiraf etti.

Sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan McGroarty, “Sağlık görevlileri beni hastaneye getirdi. Daha önce görev yaptığım yerde tanıdık yüzlerin arasında hasta olarak yatıyor olmak çok garipti” dedi.

Öleceğimi düşünmeye başladım” diyen McGroarty, “En büyük korkum eğer soluğum düzene girmezse ventilatöre bağlanacak olmamdı. Bunun olmasını istemedim” dedi.