İngiliz doktor deneme ilacıyla 3 günde koronavirüsü yendi

Uzmanlar, ilacın etkisinden ziyade, McGroarty’nin fit ve genç olmasının iyileşme sürecine etkili olduğunu ifade etti.
İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan Dr. Geraldine McGorarty, 5 Nisan’da solunum problemi ve yüksek ateş nedeniyle Royal Free Hastanesi’ne kaldırıldı.
Oksijen maskesi bağlanan McGorarty’nin testlerinde sol akciğerinde iltihaplanma görüldü.
İngiliz medyasına konuşan Dr. McGorarty, geç olduğunu ve spor yaptığını belirterek, “Genç ve fittim. Düzenli olarak 10 kilometre koşuyorum. Bir hafta önce 46 dakikada 10 kilometre koşuyorken, bir anda koronavirüsten ölüp ölmeyeceğimi düşünmeye başladım” ifadelerini kullandı.
Semptomlarının hastaneye kaldırılmadan 6 gün önce başladığını belirten McGroarty, bunun basit bir soğuk algınlığı olduğunu düşündüğünü itiraf etti.
Sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan McGroarty, “Sağlık görevlileri beni hastaneye getirdi. Daha önce görev yaptığım yerde tanıdık yüzlerin arasında hasta olarak yatıyor olmak çok garipti” dedi.
Öleceğimi düşünmeye başladım” diyen McGroarty, “En büyük korkum eğer soluğum düzene girmezse ventilatöre bağlanacak olmamdı. Bunun olmasını istemedim” dedi.
McGroarty, ertesi sabah doktorların deneme ilacı olan ve Ebola tedavisinde kullanılan Remdesivir ilacını almak isteyip istemediğini sorduklarını belirtti.
Söz konusu ilacı almayı kabul eden McGroarty, 2 günün ardından semptomlarının azalmaya başladığını söyledi. “İlaç hakkında çok fazla bilgim yoktu. Sadece koronavirüsle savaşmak ve ondan kurtulmak için kendime şans vermek istedim” diyen McGoraty, “Çok çabuk etki etti. İlacı aldıktan 3 gün sonra evime döndüm” ifadelerini kullandı.
Remdesivir’in henüz kanıtlanan bir tedavi ilacı olmadığını altını çizen uzmanlar, koronavirüs bulaşan hastalarda erken dönemde ilacın etkili olabileceğini; ancak ventilatöre bağlanmış hastalarda çok fazla etkisi olmadığını ifade etti. Öte yandan, Dr. McGroarty’nin genç, fit ve spor yapan bir kişi olması nedeniyle iyileşme sürecinin bu kadar hızlı olabileceği belirtildi.
İngiltere'de halka ilk kez, hane dışındaki kişilerle temas ettikleri kapalı alanlarda maske takmaları tavsiyesinde bulunuldu.
İngiliz hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin nasıl kaldırılacağını gösteren 50 sayfalık yol haritasını yayımladı.
Yol haritasında işe dönüşlerin artmasıyla hane halkı dışındakilerle temasın da artacağına dikkat çekilerek, hükümetin artık insanlara toplu taşıma araçları ve marketler gibi sosyal mesafenin her zaman mümkün olmadığı kapalı alanlarda maske takmayı tavsiye ettiği belirtildi.
Maskelerin evde kumaştan yapılabileceği, cerrahi maskelerin sağlık ve diğer çalışanlar için ayrılması gerektiği vurgulandı.
İngiltere'de hükümet, maskenin virüsün yayılmasını durdurmaya yardımcı olduğuna dair çok az kanıt bulunduğunu savunuyordu.
Sağlık çalışanlarının koruyucu ekipman edinmede ciddi sıkıntı yaşadığı ülkede, geniş halk kesimlerinin cerrahi maske kullanmasının sorunu daha da derinleştireceği değerlendiriliyor.
Kovid-19 kaynaklı can kaybının 32 bini geçtiği İngiltere, ölüm sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD'den sonra ikinci sırada bulunuyor.
İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 210 artarak 32 bin 65'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yayımlanan verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 210 kişi daha ölürken, toplam sayı 32 bin 65'e çıktı.
Son bir günde yapılan 100 bin 490 testle, toplam test sayısı mükerrerler dahil 1 milyon 921 bin 770’e, test edilen kişi sayısı da 1 milyon 400 bin 107’ye yükseldi. Ülkede 3 bin 877 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 223 bin 60'a ulaştı.