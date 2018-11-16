İngiliz hükümetinde yeni atamalar

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkesinin AB ile vardığı Brexit anlaşmasını gerekçe göstererek istifa eden 4 bakandan 2'sinin yerine yeni isimler atadı. May, Dominic Raab'dan boşalan Brexit Bakanlığına Stephen Barclay'yi, Esther McVey'den boşalan Çalışma Bakanlığına eski İçişleri Bakanı Amber Rudd'u tayin etti. Rudd, parlamentoyu bakanlığın göçmenlere yönelik sınır dışı uygulamaları konusunda yanılttığının ortaya çıkmasının ardından 30 Nisan'da istifa etmek zorunda kalmıştı. May'in istifayla kabineden ayrılan Rudd'u yeniden bakanlığa getirmesi, siyasi manevra alanının daralmasına bağlanıyor. Brexit Bakanlığına getirilen Barclay'in ise önceki bakanların aksine siyasi bir tabanının olmadığına ve May'e itaat edeceğine işaret ediliyor. - Güvensizlik oylaması Öte yandan İngiliz medyasında yer alan haberlerde Muhafazakar Parti milletvekillerinin Başbakan May hakkında güvensizlik oylaması talebiyle yaptıkları başvuru sayısının 48'e ulaştığı belirtiliyor. Bununla birlikte başvuruda bulunduğunu kamuoyuna bizzat açıklayan milletvekili sayısı henüz 22'yi geçmedi.

Muhafazakar Parti yönetmeliğine göre, 48 milletvekilinin başvurması halinde, grupta güvensizlik oylamasına gidilebiliyor. Partinin parlamentoda 315 üyesi bulunuyor. May hükümeti, önceki akşam ilan ettiği Brexit anlaşmasının ardından 4 bakanın istifasıyla sarsılmıştı. Temmuz ayında Brexit Bakanı David Davis ve Dışişleri Bakanı Boris Johnson, geçen cuma günü de Ulaştırmadan Sorumlu Devlet Bakanı Jo Johnson, Brexit gerekçesiyle istifa etmişti. May'in koltuğu için adaylığını koyabilecek kişiler arasında Raab, Davis ve Boris Johnson'ın da adları geçiyor.

\ - Erken seçimde başarısız olmuştu May'in inisiyatifiyle geçen yıl gidilen erken genel seçimde Muhafazakar Parti parlamentodaki çoğunluğunu kaybetmiş ancak Kuzey İrlanda'nın İngiltere ile birlik yanlısı sağcı partisi Demokratik Birlik Partisinin (DUP) dışarıdan desteğiyle azınlık hükümeti kurabilmişti. May hükümetinin Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit anlaşmasının İngiliz parlamentosundan onay alması gerekiyor ancak siyasi gözlemciler muhalefet partilerinin yanı sıra DUP'un ve yaklaşık 90 Muhafazakar milletvekilinin karşı olduğu anlaşmanın parlamentodan geçme olasılığını düşük görüyor.