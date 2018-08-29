İngiliz kadın İzmir'deki kalça ameliyatında öldü

İzmir'de 24 bin lira ödeyerek Kim Kardashian kalçası yaptırmak isteyen kadının eşi, yaşadığı acıyı ünlü İngiliz gazetesine anlattı.

Üç çocuk annesi kadın, yaklaşık 24 bin liralık ameliyatın ardından yaşamını yitirdi.

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İngiliz gazetesi Sun'a konuşan genç adam, "İnsanlar bu işlemler sonucunda oluşacak kötü sonlardan haberdar olmalı. Hala eşimin neden öldüğü ile ilgili cevaplar bekliyorum ve Leah'ın ülkemize getirmek için uçak bileti bulmaya çalışıyorum" dedi.