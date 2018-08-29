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İngiliz kadın İzmir'deki kalça ameliyatında öldü

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 29.08.2018 11:21 | Son Güncelleme

İngiltere'den Türkiye'ye kalça ameliyatı olmak için gelen 29 yaşındaki kadın, güzelleşmek isterken hayatından oldu.

İzmir'de 24 bin lira ödeyerek Kim Kardashian kalçası yaptırmak isteyen kadının eşi, yaşadığı acıyı ünlü İngiliz gazetesine anlattı.

İngiliz kadın İzmir'deki kalça ameliyatında öldü

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29 yaşındaki Leah Cambridge, İzmir'de özel bir kliniğe kalça ameliyatı olmaya geldi.
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Üç çocuk annesi kadın, yaklaşık 24 bin liralık ameliyatın ardından yaşamını yitirdi.
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Ailesi hala trajedinin ardından gelecek cevabı bekliyor...
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Güzellik uzmanı kadın ameliyat esnasında yaşanan komplikasyonlarının ardından ameliyat sehpasından kalkamadı.
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Genç kadının 31 yaşındaki acılı eşi estetik ameliyat yaptırmayı düşünenleri riskleri hakkında uyarıyor.
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İngiliz gazetesi Sun'a konuşan genç adam, "İnsanlar bu işlemler sonucunda oluşacak kötü sonlardan haberdar olmalı. Hala eşimin neden öldüğü ile ilgili cevaplar bekliyorum ve Leah'ın ülkemize getirmek için uçak bileti bulmaya çalışıyorum" dedi.
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Genç kadının kesin ölüm nedeni ise açıklanmadı.
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Kalça büyültme ve kaldırma operasyonları son zamanların en yaygın estetik ameliyatlarından.
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Ameliyatta; hastanın kalçasına dışarıdan yağ enjekte ediliyor ve dolduruluyor.
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Yağ transferinin ardından hastanın kalçası istediği yönde yeniden şekillendiriliyor.
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Anahtar Kelimeler:
izmir Türkiye kalça ameliyatı estetik ameliyat

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bişeler yazacam saldıracaklar bana diye yazmıyorum anlayan anladı
e kadının götü gayet guzelmiş.ne gerek varmışki ameliyata
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