Kritik zirvede asgari ücrete zam masadaydı! Özgür Özel, Erdoğan'a talebini iletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’e CHP Genel Merkezi’nde iade-i ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı CHP Genel Başkanı Özel karşıladı. Erdoğan’a Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş eşlik ederken, Özel’in yanında ise CHP İstanbul Milletvekili ve eski büyükelçi Namık Tan hazır bulundu.

CHP Genel Merkezine, Cumhurbaşkanlığı Forsu’nun bulunduğu Türk bayrağı çekildi.

İLK AÇIKLAMA AK PARTİ'DEN GELDİ

Görüşme, yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

Zirvede, Gezi Davası’ndan asgari ücretlilere, Emine Şenyaşar’dan emekli maaşlarına kadar pek çok konu konuşuldu.

Kritik görüşme sonrası ilk açıklama AKP cephesinden geldi. İade-i ziyarete dair açıklamalarda bulunan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, diyalog ortamının sürmesinin memnuniyet verici olduğunu dile getirdi, “Bu olumlu havanın heba edilmemesi gerekiyor” diye konuştu.

Görüşmede yeni anayasa ve ekonomi konularının gündeme geldiğine değinen Çelik, “Cumhurbaşkanımız yeni anayasa hakkında görüşünü ifade etti. Cumhurbaşkanımız Orta Vadeli Program (OVP) ve 12. Kalkınma Programı’yla elde edilen kazanımların korunacağını vurguladı. Programa zarar verecek popülist tutumlardan kaçınılacağını ifade etmişlerdir. Arzu edildiği takdirde Bakan Şimşek’in CHP’ye bilgi vereceğini ifade etti” dedi.

Çelik, "Sayın Özel'in bir talebi oldu mu?" sorusuna ise “Sayın Özel'in söylediklerini ifade etme konusunda bizim nezaket gösterip onu CHP'li arkadaşlara bırakmamız daha doğru olur. Ben bizim zaviyemizden bu toplantının nasıl görüldüğünü ifade etmek isterim. Kuşkusuz kendileri ekonomi, reel sektörlerle ilgili konular gündeme geldi. Tarımdan eğitime kadar. Sayın Cumhurbaşkanımız hükümetimizin yaptığını anlattı. Sayın Özel'in değerlendirmelerinin açıklamalarının CHP Genel Merkezi tarafından yapılması daha doğru olur” yanıtını verdi.

CHP'DEN ZİRVEYE İLİŞKİN İLK AÇIKLAMA

Görüşmeye dair CHP kanadından ilk açıklamayı ise CHP Sözcüsü Deniz Yücel yaptı.

Özgür Özel'in Erdoğan'la görüştüğünü sonrasında Erdoğan'ın iade-i ziyarette bulunduğu hatırlatan Yücel, "Bunu ülkemiz demokrasisi açısından son derece önemli bulduğumuzu ifade etmek istiyorum. İktidarın şimdiye kadar kapattığı diyalog kanallarını CHP'nin açmış olması, Türk siyasi tarihi açısından önemli bir adımdır. Diyalog, istişare, müzakere demokrasinin olmazsa olmaz unsurlarıdır. Topluma faydası olacak, sorunların çözülmesine katkı sunacak her konuda CHP olarak katkı sunmaya hazırız. Bizim normalleşme dediğimiz bu sürecin toplumda da olumlu karşılandığını müşahede ediyoruz. Herkesin etkilendiği temel sorunların çözümünün siyaset kurumunda olduğunu biliyoruz" dedi.

"AÇILAN DİYALOG KANALI BİZİ İLKELERİMİZDEN VAZGEÇİRMEZ"

"Çok uzunca bir süredir devam eden kutuplaşma ve ayrıştırmanın olumlu sonuçlar vermediğini hep birlikte yaşadık. Bu nedenle toplumsal huzuru tesis edecek şekilde siyasi partilerin diyalog içerisinde olmasını önemsiyoruz" diyen Yücel, şunları söyledi:

"Açılan bu diyalog kanalı, bizi inandığımız ilkeli muhalefetten, toplumun sesi olmaktan vazgeçirmeyecek. Sorunu olan her kesime el uzatacağımızdan ve gerektiğinde en sert muhalefeti yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal tıkanmışlığın çözülmesi konusunda kararlı duruşumuz devam edecek. CHP olarak çığ gibi büyüyen sorunların çözümü konusunda 31 Mart'ta, halkımızın partimize verdiği sorumluluğun bilinciyle hareket ediyoruz."

GEZİ DAVASI GÜNDEME GELDİ

Erdoğan-Özel görüşmesine değinen Yücel "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve Sayın Cumhurbaşkanı, ülkenin sorunlarına ilişkin kendi pencerelerinden gördükleri birçok hususu birbirleriyle paylaştılar. Sayın Cumhurbaşkanı'na ülkenin kanayan yarası olan, tüm toplumu ilgilendiren konuları ilettik. Hükümlü generaller meselesi geçen görüşmede Genel Başkanımız tarafından iletildi. Konu gecikmeli de olsa çözüldü. Bu konuda Özgür Özel, Cumhurbaşkanı'na teşekkürlerini ifade etti. Gezi Parkı eylemleri davasında kanun yararına bozma talebinin Adalet Bakanlığı'na iletilmesini önemli buluyoruz" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN ‘ASGARİ ÜCRETE ZAM’ TALEBİ

Özel'in farklı kesimlerin sorunlarını gündeme getirdiğini aktaran Deniz Yücel, "Genel Başkanımız, asgari ücrete ara zam yapılması gerektiğini; en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesi gerektiğini; üretim maliyetleri altında ezilen çay ve hububat üreticilerinin mağduriyetleri girecek şekilde düzenleme yapılması gerektiğini; atanmayan öğretmenleri; özel okul öğretmenlerinin yaşadığı sorunları; staj ve çıraklık mağdurlarını; emeklilikte kademe bekleyenlerin durumunu ve 6 Şubat'ta çok büyük bir felaketle sarsılan depremzedelerin sona erecek olan kira yardımını da gündeme getirdi" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'E YANIT

Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in görüşmeyle ilgili açıklamasına yanıt veren Yücel, "Sayın Ömer Çelik'in ifade ettiği gibi toplumun ekonomide bir kazanımı olduğunu düşünmüyoruz. Toplumun çok küçük ve dar bir kısmı lehine geçmişte birtakım gelişmeler oldu ancak bu yeterli değil. Ekonomide bir kazanım olacaksa da hayat pahalılığı altında ezilen kesimlerin bir kazanım olması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

'VERGİ ADALETİ İÇİN TBMM ÇALIŞTIRILMALI'

"Bugüne kadar kaynak transferi tersine işledi. Kaynak transferlerinin dar gelirli, yoksul, çiftçi lehine yapılması gerektiği Genel Başkanımız tarafından, Sayın Cumhurbaşkanı'na iletildi" diyen Yücel şöyle devam etti:

"Gelir adaletsizliğinin çözülmesi için öncelikle vergi adaletinin sağlandığı bir sistem kurulması gerektiği, bu nedenle mevcut bütçe üzerinde tüm siyasi partilerin bir araya gelerek, TBMM'nin çalıştırılması gerektiği Genel Başkanımız tarafından iletildi. Biz iktidar geldiğimizde, vergi reformuyla az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alan bir sistemle adaletsizlikleri ortadan kaldıracağız."

'KAYYUM UYGULAMASI ANAYASA VE DEMOKRASİYE AYKIRI'

"Gezi davası, Sinan Ateş davası, Emine Şenyaşar davası ve kayyum meselesi Genel Başkanımız tarafından gündeme getirildi. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanı'nın Ayşe Ateş'e randevu vermesini çok olumlu ve doğru bulduğunu kendisine ifade etti.

Kayyum meselesinin anayasaya ve demokrasiye aykırı olduğu, anayasamızın 127'nci maddesinde geçici görevden uzaklaştırmanın düzenlendiği ama kayyum uygulamasının kalıcı sonuçlar doğurduğunu ifade etti. Görevden alınan ve yerine kayyum atanan kişi beraat ederse, hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilirse ne olacak. Velev ki suçlu, belediye meclis üyelerinin suçu ne? O siyasi partiye oy veren seçmenin suçu ne? Bir belediye başkan vekili seçilir. Mevcut uygulama demokrasimize ve anayasamıza aykırı."

'ÖMER ÇELİK, ELİTAŞ'TAN TEYİT EDEBİLİR'

"Sayın Ömer Çelik, bazı belediyelerle ilgili nefret söylemi ve yaşam tarzlarına müdahaleden bahsetti. Ancak Genel Başkanımız ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın görüşmesinde böyle bir konunun konuşulduğun teyit edemiyoruz. Sayın Ömer Çelik dilerse görüşmede hazır bulunan Sayın Elitaş'tan teyit edebilir."

'BİZ OY VERENLER MASAYA OTURMADAN, BİZİM OTURMAMIZIN BİR ANLAMI YOK'

"Anayasa meselesi Sayın Cumhurbaşkanı tarafından gündeme getirilmiştir. Siz anayasa değişikliğini, biz vatandaşın ne konuştuğunu önemsiyoruz. Asgari ücret, emekli maaşı, atanmayan öğretmenler, staj ve çıraklık mağdurları... Anayasa değişikliğinin gündeme gelmesi için önce toplumun belini büken, toplumun kanayan yarası haline gelen bu sorunların çözümü için adım atılması gerektiği Genel Başkanımız tarafından Sayın Cumhurbaşkanı'na iletildi. Bize 17,5 milyon kişi oy verdi, onlar masaya oturmadan bizim oturmamızın bir anlamı yok. Onların masaya oturması da iktidarın mevcut anayasaya uymasından, Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımasından ve gereklerini yerine getirmesinden geçiyor."







