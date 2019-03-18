İngiliz mahkemesinden Ankara Anlaşması davasında ret kararı

Türk İş İnsanları Birliği Kurucusu İpek Leni Candan yaptığı yazılı açıklamada, "Verilen kararın hukuken yanlış ve adaletsiz olduğu kanısındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Mahkeme bugün aldığı kararla İçişleri Bakanlığının yaptığı değişikliğin mağduriyete yol açtığını kabul ederken, daha büyük kamu yararı içermesi bakımından ''orantılı ve meşru'' olduğuna hükmetti.

Birlik, İngiliz İçişleri Bakanlığının geçen yıl aldığı Ankara Anlaşması koşullarını ağırlaştırma kararını anlaşma kapsamında İngiltere'de bulunan yaklaşık 12 bin 500 kişi ile ailesini etkileyecek şekilde geriye doğru uygulamasını dava etmişti.

LONDRA (AA) - İngiltere'de Yüksek Mahkeme, Türk vatandaşlarına çalışma izni ve süresiz oturum hakkı tanıyan Ankara Anlaşması ile ilgili zorlaştırıcı düzenlemesi nedeniyle İçişleri Bakanlığına karşı açılan davayı reddetti.

''Hakim İçişleri Bakanlığının bize meşru beklentiye yol açacak bir söz verdiğini ve daha sonra bu beklentimizi ihlal ettiğini kabul etmesine rağmen 'yeterince mağdur olmadığımızı' gerekçe göstererek verdiği bu karar, bizi çok üzdü ve hayal kırıklığına uğrattı."

Kararla "bir meşru beklenti ihlali gerçekleştiğinin Yüksek Mahkeme tarafından da teyit edilmiş" olduğunu kaydeden Candan, ''Bu işin peşini bırakmayacağız ve kararı temyiz etme seçeneğimizi değerlendiriyoruz.'' ifadesini kullandı.

Türk İş İnsanları Birliği, geçen eylülde Yüksek Mahkemeye başvurarak İçişleri Bakanlığına dava açma izni istemiş, mahkeme kasımda gerekli izni vermişti.

- Koşullar zorlaştırıldı

Ankara Anlaşması olarak bilinen Avrupa Topluluğu Ortaklık Anlaşması (ECAA) kapsamında vize alan Türk vatandaşları, yeni düzenlemeyle İngiltere'de ancak 5 yıl kesintisiz yaşadıktan ve çalıştıktan sonra süresiz oturum için başvurabiliyor. Türk vatandaşları daha önceki uygulamada 4 yılın sonunda süresiz oturum için başvurabiliyordu.

Bakanlık, Mart 2018'de bir mahkemenin aldığı kararın ardından süresiz oturum izin işlemlerini askıya almış, kendi işini kuran Türk vatandaşlarına süresiz oturum hakkı tanıyan yeni bir vize kategorisi oluşturulacağını açıklamıştı.

Türkiye, 1959'da o zamanki adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğuna başvurmuş, 1963'te de Türk vatandaşlarının topluluğa üye ülkelerde hizmet verebilmek için vize almalarını sağlayan Ankara Anlaşması imzalanmıştı.

İngiltere'de Türkler bu anlaşma kapsamında 1 yıl oturum izni aldıktan sonra 3 yıl uzatma alıyor ve sonrasında süresiz oturum için başvurabiliyorlardı.

