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İngiliz milletvekillerinden polise çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 12:30 | Son Güncelleme

50 milletvekili Scotland Yard'a mektup yazarak parlamento çevresindeki Brexit yandaşı göstericilerin davranışlarının "kaygı verici" olduğunu bildirdi - Milletvekilleri polisten bu tür eylemcilere karşı önlemlerini artırmasını istedi

LONDRA (AA) - İngiltere’de 50 milletvekili, polise yazıkları mektupta, parlamento önünde gösteri yapan Brexit yandaşlarının davranışlarından duydukları kaygıyı dile getirdi.

Çeşitli partilerden 50 milletvekili İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard’ın şefi Cressida Dick’e yazdıkları ortak mektupta, parlamento çevresindeki göstericilerin davranışlarını “ciddi şekilde kaygı verici” hale geldiğini bildirdi.

“Parlamento binası çevresindeki kamu düzeni ve güvenliğin kötüye gidişi hakkındaki ciddi kaygılarımızı ifade etmek için yazıyoruz.” ifadeleri kullanılan mektupta, şunlar kaydedildi:

“Brexit üzerine farklı görüşleri olan bir dizi grubun aylarca devam eden barışçıl gösterilerin ardından, memurlarınızın da pekala farkında olduğu aşırı sağ bağlantılı bazı bireyler milletvekillerine, gazetecilere, diğer eylemcilere ve halka karşı tehditkar ve suça dönüşme potansiyeli taşıyan eylemlere girişmeye başladı.”

Milletvekilleri, polisin bu tür eylemcilere karşı koordineli olarak önlemlerini artırması çağrısı yaptı.

- Milletvekili ve gazeteciye taciz

Muhafazakar Partili Brexit karşıtı milletvekili Anna Soubry dün akşam saatlerinde parlamento girişinde bazı göstericilerin sözlü tacizine maruz kalmıştı. Soubry, polisin göstericilere müdahalede bulunmamasına tepki göstermişti.

Aynı saatlerde The Guardian gazetesi yazarı Owen Jones da benzer bir tacizin hedefi olmuştu.

Sosyal medyaya görüntüleri yansıyan olaylarda göstericilerin bazılarının “sarı yelek” giymesi dikkat çekti.

İngiltere’de tartışmalı Brexit anlaşmasının geçen ay parlamentoya sunulması sürecinde, Brexit yandaşları ve karşıtları parlamento binası çevresinde gösteriler başlamıştı.

- Milletvekili öldürülmüştü

Ülkede 23 Haziran 2016’da yapılan Brexit referandumunun bir hafta öncesinde İşçi Partili kadın milletvekili Jo Cox, bir aşırı sağcının saldırısında hayatını kaybetmişti.

Katilin bağlantılı olduğu tespit edilen Neonazi eğilimli Ulusal Eylem (National Action) adlı örgüt Aralık 2016'da ülkedeki terör listesine alınmıştı.

İngiliz Parlamentosu Başbakan Theresa May’in AB ile vardığı Brexit anlaşmasını 15 Ocak’ta oylamaya hazırlanıyor. Parlamentonun anlaşmayı yarından itibaren 5 oturumda tartışması öngörülüyor.

May, geçen ay yapılması planlanan oylamayı, yeterli desteği alamayacağını görmesi üzerine ertelemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Anna Soubry Brexit ingiltere İngliz Parlamentosu Owen Jones

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