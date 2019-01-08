İngiliz milletvekillerinden polise çağrı

LONDRA (AA) - İngiltere’de 50 milletvekili, polise yazıkları mektupta, parlamento önünde gösteri yapan Brexit yandaşlarının davranışlarından duydukları kaygıyı dile getirdi.

Çeşitli partilerden 50 milletvekili İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard’ın şefi Cressida Dick’e yazdıkları ortak mektupta, parlamento çevresindeki göstericilerin davranışlarını “ciddi şekilde kaygı verici” hale geldiğini bildirdi.

“Parlamento binası çevresindeki kamu düzeni ve güvenliğin kötüye gidişi hakkındaki ciddi kaygılarımızı ifade etmek için yazıyoruz.” ifadeleri kullanılan mektupta, şunlar kaydedildi:

“Brexit üzerine farklı görüşleri olan bir dizi grubun aylarca devam eden barışçıl gösterilerin ardından, memurlarınızın da pekala farkında olduğu aşırı sağ bağlantılı bazı bireyler milletvekillerine, gazetecilere, diğer eylemcilere ve halka karşı tehditkar ve suça dönüşme potansiyeli taşıyan eylemlere girişmeye başladı.”

Milletvekilleri, polisin bu tür eylemcilere karşı koordineli olarak önlemlerini artırması çağrısı yaptı.