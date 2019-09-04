İngiliz Parlamentosunda ‘ırkçı söylem’ krizi

Hindistan kökenli İngiliz parlamento üyesi Tanmanjeet Singh Dhes geçtiğimiz ay peçe takan kadınları "posta kutusu" ve "banka soyguncularına" benzeten Başbakan Boris Johnson’ın Müslümanlardan özür dilemesi gerektiğini söyledi. Johnson ise İngiltere’de herkesin istediğini giymekte özgür olduğunu, kendisinin de İslam kökenli bir aileden geldiğini hatırlattı.

İngiliz Parlamentosunda düzenlenen bir oturumda konuşan İçi Parti’sinin Hindistan kökenli İngiliz parlamento üyesi Tanmanjeet Singh Dhes, Başbakan Boris Johnson’ın Ağustos ayının başında peçe takan kadınları ‘posta kutusu’ ve ‘banka soyguncularına’ benzettiğini hatırlatarak Johnson’ın ne zaman özür dileyeceğini sordu. Farklılıklara saygı duyulması gerektiğinin altını çizen Dhes, “Sayın Başkan, eğer ben başörtüsü takmaya karar versem yada siz hac takmaya karar verseniz, ya da bir diğeri kipa yada takke takmaya karar verse, yada şuradakiler eşarp yada burka giymeye karar verse bu parlamentodaki onurlu üyelerin bizim dış görünüşümüz hakkında aşağılayıcı ve ayrıştırıcı ifadeler kullanacağı anlamına gelir?” ifadelerini kullandı.