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İngiliz Parlamentosunda ‘ırkçı söylem’ krizi

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.09.2019 19:35 | Son Güncelleme

Hindistan kökenli İngiliz parlamento üyesi Tanmanjeet Singh Dhes geçtiğimiz ay peçe takan kadınları "posta kutusu" ve "banka soyguncularına" benzeten Başbakan Boris Johnson’ın Müslümanlardan özür dilemesi gerektiğini söyledi.

Hindistan kökenli İngiliz parlamento üyesi Tanmanjeet Singh Dhes geçtiğimiz ay peçe takan kadınları "posta kutusu" ve "banka soyguncularına" benzeten Başbakan Boris Johnson’ın Müslümanlardan özür dilemesi gerektiğini söyledi. Johnson ise İngiltere’de herkesin istediğini giymekte özgür olduğunu, kendisinin de İslam kökenli bir aileden geldiğini hatırlattı.

İngiliz Parlamentosunda düzenlenen bir oturumda konuşan İçi Parti’sinin Hindistan kökenli İngiliz parlamento üyesi Tanmanjeet Singh Dhes, Başbakan Boris Johnson’ın Ağustos ayının başında peçe takan kadınları ‘posta kutusu’ ve ‘banka soyguncularına’ benzettiğini hatırlatarak Johnson’ın ne zaman özür dileyeceğini sordu. Farklılıklara saygı duyulması gerektiğinin altını çizen Dhes, “Sayın Başkan, eğer ben başörtüsü takmaya karar versem yada siz hac takmaya karar verseniz, ya da bir diğeri kipa yada takke takmaya karar verse, yada şuradakiler eşarp yada burka giymeye karar verse bu parlamentodaki onurlu üyelerin bizim dış görünüşümüz hakkında aşağılayıcı ve ayrıştırıcı ifadeler kullanacağı anlamına gelir?” ifadelerini kullandı.

Kendisinin de uzun süre boyunca bu tarz söylemlere maruz kaldığını ifade vurgulan Dhes, “Daha sonra Boris Johnson’ı işaret ederek “Küçük yaştan beri, havlu kafa, Taliban, Bongo Bongo’lu gibi lakaplar takılan bazılarımız, ‘Posta kutusu ve soyguncularına’ benzetilen savunmasız ve hassas Müslüman kadınları anlayabiliriz” dedi.

“Başbakan ne zaman özür dileyecek?”
Daha sonra Boris Johnson’a yönelik konuşan Dhes, “Peki Başbakan ne zaman küçük düşürücü ve ırkçı açıklamaları sebebi ile özür dileyecek?” sorusunu sordu. Daha sonra sözü alan Johnson ise İngiltere’de herkesin istediğini giymekte özgür olduğunu belirterek, kendisinin de İslam kökenli bir aileden geldiğini hatırlattı.

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