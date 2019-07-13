Gizli yazışmaların yayımlanmasının suç teşkil edeceğini belirten Basu, “Sosyal ve ana akım medyanın bütün sahiplerine, editörlerine ve yayımcılarına ellerindeki veya kendilerine sunulabilecek sızıntı hükümet belgelerini yayımlamamalarını ve bunları polise ya da gerçek sahibi olan Majestelerinin hükümetine iade etmelerini tavsiye ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Sızıntının kaynağından “polis dedektiflerinin değerli zamanını boşa harcatmamasını” isteyen Basu, basın kuruluşlarına da ellerinde başka belgeler varsa bunları yayımlamamaları çağrısı yaptı.

LONDRA (AA) - İngiliz polisi ülkenin Washington Büyükelçisinin yazışmalarının basına sızmasıyla ilgili soruşturma kapsamında, elinde başka sızıntı belge olan basın kuruluşlarının da bunları polise teslim etmesini istedi.

- Gazetecilerden tepki

Ancak Basu’nun basın kuruluşlarına yaptığı çağrı gazetecilerin tepkisini çekti.

Londra’nın akşam gazetesi Evening Standard’ın genel yayın yönetmenliğini yapan eski Maliye Bakanı George Osborne, polis açıklamasına Twitter üzerinden tepki gösterdi.

“Polis müdürünün yerinde olsaydım ve hem kendimin, hem de teşkilatımın güvenilirliğini korumak isteseydim, kendimi bu aptalca ve düşüncesiz yorumdan uzak tutardım. Belli ki bu basın özgürlüğünden habersiz düşük düzeyli bir memur tarafından yazılmış bir açıklama.” ifadelerini kullandı.

Financial Times gazetesinin ABD editörü Peter Spiegel de Twitter mesajında “Bir Batılı demokrasideki önemli bir polis teşkilatı için kan donduran bir çağrı. Scotland Yard, ne yapacaksın, tutuklayacak mısın bizi?” diye sordu.

Sunday Times gazetesinin siyaset editörü Tim Shipman da Scotland Yard Müdürü Cressida Dick’e bu polis açıklamasına onay verip vermediğini sordu.

Açıklamayı “uğursuz, saçma, antidemokratik” diye nitelendiren Shipman, bunun gazetecileri hükümet belgelerini yayımladıkları için tutuklamakla tehdit anlamına geldiğini ifade etti.