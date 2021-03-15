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İngiliz uzmandan dikkat çeken 'destek aşı' açıklaması

15.03.2021 14:27 | Son Güncelleme:
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İngiliz uzmandan dikkat çeken 'destek aşı' açıklaması

İngiltere'de koronavirüsün genetik haritasını çıkarma çalışmalarını yürüten Sharon Peacock, koronavirüsün daha bulaşıcı mutasyonları nedeniyle koronavirüsle mücadelede düzenli olarak bağışıklığı güçlendirecek takviye aşıların gerekli olacağını söyledi.

Çin'de 2019'un sonlarında ortaya çıkmasından bu yana dünya genelinde 2.65 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs, her iki haftada bir mutasyona uğruyor. Koronavirüs influenza veya HIV'den daha yavaş mutasyon geçiriyor olsa da bu mutasyonlar aşılarda değişiklik yapılmasını gerektiriyor.

Şimdiye kadar dünya genelinde görülen tüm koronavirüs genomlarının yarısının dizilimini gerçekleştiren Koronavirüs Genom Konsorsiyumu'nun (COG-UK) Başkanı Peacock, virüsle savaşı "kedi fare" oyununa benzeterek uluslararası işbirliğine ihtiyaç
olduğunu ifade etti.

Peacock, Cambridge dışındaki Wellcome Sanger Enstitüsü'nün kampüsünde Reuters'a yaptığı açıklamada, "Takviye aşı olmamız gerekeceğini kabullenmek zorundayız; koronavirüse karşı bağışıklık sonsuza kadar sürmüyor" dedi.

Peacock, "Virüsün evrim geçirmesi nedeniyle aşıları zaten değiştiriyoruz, bulaşıcılığı yüksek ve kısmen bağışıklık tepkimize maruz kalmayacak varyantlar ortaya çıkıyor" dedi.

COG-UK, tam bir yıl önce İngiltere hükümetinin baş bilim danışmanı Patrick Vallance'ın yardımıyla Cambridge'de profesör olan Peacock tarafından kuruldu.

Kamu sağlığı kurumları ve akademik kuruluşların oluşturduğu COG-UK şu anda virüsün genetiği hakkında dünyanın en kapsamlı veri tabanını oluşturdu. Dünya çapında dizilimi tamamlanan 709,000 koronavirüs genomundan yaklaşık 347,000 COG-UK tarafından tespit edildi.


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koronavirüs (Covid-19) pandemi İngiltere Aşı

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