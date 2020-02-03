İngiltere Başbakanı Boris Johnson: AB kurallarını kabul etmektense, gümrük vergilerini tercih ederim

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kanada benzeri bir serbest ticaret anlaşması için Avrupa Birliği'ne çağrı yapmaya hazırlanıyor. Johnson, Pazartesi günü yapacağı konuşmada, benzer bir anlaşmaya yanaşmaması halinde, Brüksel'i masadan kalkmakla da tehdit edecek. Başbakan Johnson, söz konusu konuşmada, AB kurallarını kabul etmektense, gümrük vergilerinin tercih edileceğini açıklayacak. Johnson'ın kamuoyuna önceden açıklanan konuşmada, "AB kurallarını içerecek bir serbest ticaret anlaşmasına ihtiyaç yok" ifadesini kullanacak. 31 Ocak Cuma günü saat 11 itibariyla İngiltere, 1947 yılında katıldığı Avrupa Birliği'nden ayrıldı. 11 ay sürecek geçiş döneminde, İngiltere ve Brüksel arasında, ticari ilişkilerin geleceği de müzakere edilecek. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, müzakere sürecine ilişkin "sert, adil ve hızlı olacak" ifadesini kullandı. Leyen, Brüksel'in duruşunu ise "İngiltere, AB'ye ne kadar yakın olmak isterse, o kadar kurala uyması gerek" şeklinde açıklıyor. 'Kanada tipi anlaşma imkansız' Ayrıntıları basın kuruluşları ile paylaşılan konuşmada Başbakan Boris Johnson, Kanada benzeri bir serbest ticaret anlaşması imzalanmaması halinde AB liderlerine, Dünya Ticaret örgütü şartlarına dönülme olasılığını hatırlatacak.

Taraflar, bir ticaret anlaşması imzalamadığı sürece Dünya Ticaret Örgütü'nün gümrük rejimleri geçerli olacak. Ancak bu seçeneğin iki tarafa da maliyeti yüksek. Zira taraflar arasında "gümrüksüz ticaret" devri bitecek. Başbakan Johnson bu noktada konuşmasında, "Biz seçimimizi yaptık; Kanada benzeri bir serbest ticaret anlaşması imzalamak istiyoruz. Uzak ihtimal gerçekleşir ve anlaşamazsak, AB ile ticaret ilişkimiz mevcut Ayrılık Anlaşması temelinde olacak" diyecek. Kanada'nın 2018 yılında imzaladığı ticaret anlaşması ile ürünleri AB pazarına, yüzde 98 oranında gümrük vergisi olmadan giriyor. Ancak Birlik içindeki ülkelerden İrlanda, Kanada tipi bir anlaşmanın imkansız olduğu görüşünde. BBC'ye konuşan İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, "Kanada'nın İngiltere olmadığını" söyledi ve ortak kurallara ve standartlara ihtiyaç olduğunu savundu. Johnson'ın konuşmasında, "rekabet politikaları, devlet destekleri, çevre gibi konularda Brüksel merkezli kurallara uyma gerekliliğini reddettiğini" de söyleyecek.