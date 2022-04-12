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İngiltere Başbakanı Boris Johson'a para cezası! 'Kuralları ihlal etti'

12.04.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kovid-19 salgınında uygulanan karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırılacak.

İngiltere Başbakanı Boris Johson'a para cezası! 'Kuralları ihlal etti'

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede koronavirüs karantinası uygulandığı sırada partilere katılmasının ortaya çıkması nedeniyle büyük tepki toplamıştı. Hükümet tarafından yapılan açıklamada Johnson'a para cezası kesileceği bildirildi.

İngiltere Başbakan Boris Johnson ve Şansölye Rishi Sunak, karantina sırasında partilere katıldıkları için polis tarafından para cezasına çarptırılacak.

No. 10, Johnson ve Sunak'ın Metropolitan Polisinden kendilerine sabit ceza bildirimi yapılacağına dair bildirim aldığını doğruladı. Ancak bir sözcü, cezanın hangi olay için verildiğinin söylenmediğini ifade etti.

Polisler Whitehall ve Downing Caddesi'ndeki 12 toplantıda Kovid-19 karantinası yasalarının çiğnendiği iddiasını araştırıyor.

Şimdiye kadar toplam 50'den fazla para cezası verildi.

Polis, cezayı alanların isimlerini vermeyeceklerini söyledi ancak hükümet, Johnson ve Sunak'ın aralarında olup olmadığını açıklama sözü verdi.

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