HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İngiltere Başbakanı Sunak sosyal medyada gündem oldu! Salonu apar topar terk etti

İngiltere Başbakanı Sunak sosyal medyada gündem oldu! Salonu apar topar terk etti

09.11.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Mısır’da katıldığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nın (COP27) bir oturumunda salonu terk etti.

İngiltere Başbakanı Sunak sosyal medyada gündem oldu! Salonu apar topar terk etti

Dünya liderleri, Pazartesi günü Mısır’ın Şarm El-Şeyh kentinde başlayan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP27) bir araya geldi. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, katıldığı orman konulu oturumu apar topar terk etmesiyle sosyal medyada gündem oldu. İngiltere merkezli iklim odaklı web sitesi Carbon Brief'in yöneticisi Leo Hickman’ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, Başbakan Sunak’ın oturumun ortasında yardımcılarıyla salonu terk ettiği görüldü.

MERAK UYANDIRDI

Sunak’ın salondan ayrılmadan yaklaşık 2 dakika önce yanına bir yardımcısının geldiği, 1 dakikadan fazla bir süre boyunca kendisine bir şeyler söylediği belirtildi. Daha sonra gelen diğer yardımcısının ise Sunak’ı salondan ayrılmaya “ikna ettiği” ifade edildi. Sunak’ın salondan ayrılışı merak uyandırırken, olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

r2

"GÖRÜNTÜLERE RAĞMEN..."

İngiliz The Sun gazetesinin politika editörü Harry Cole söz konusu videoyu alıntılayarak yaptığı paylaşımda, “Downing Street kaynakları, bunun önemsiz ve sadece Almanlar ve Güney Afrikalılarla görüşmek için geç kalınmış bir karar olduğunda ısrar ediyor. Görüntülere rağmen" ifadelerini kullandı. (İHA)

İngiltere'de Başbakan Rishi Sunak'ın kabinesinde ilk istifa! Hakkındaki iddialar sonrası görevi bıraktı İngiltere'de Başbakan Rishi Sunak'ın kabinesinde ilk istifa! Hakkındaki iddialar sonrası görevi bıraktı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muhtemelen NASA bile bu kadarını beklemiyordu!Muhtemelen NASA bile bu kadarını beklemiyordu!
İBB Başkanı İmamoğlu canlı yayında açıkladı! Milyonları etkileyecek: Zam kaçınılmazİBB Başkanı İmamoğlu canlı yayında açıkladı! Milyonları etkileyecek: Zam kaçınılmaz
Bir anda etkili oldu: Her yer beyaza büründü!Bir anda etkili oldu: Her yer beyaza büründü!
Anahtar Kelimeler:
İngiltere rishi sunak

En Çok Okunan Haberler

72'lik Abdi Amca yıkıldı! 'Birincisi kocam, ikincisi sen dedi'

72'lik Abdi Amca yıkıldı! 'Birincisi kocam, ikincisi sen dedi'

Akşener'den olay olacak teklif! Bu iddia doğruysa her şey değişir

Akşener'den olay olacak teklif! Bu iddia doğruysa her şey değişir

Üçlü ilişkide "Sert davrandın" cinayeti: "Penisinin kesik fotoğraflarını gönderdi"

Üçlü ilişkide "Sert davrandın" cinayeti: "Penisinin kesik fotoğraflarını gönderdi"

ÖTV ve yeniden değerleme oranında indirim hazırlığı

ÖTV ve yeniden değerleme oranında indirim hazırlığı

Hakan Şükür canlı yayına çıktı, RTÜK harekete geçti! Sunucu kovuldu

Hakan Şükür canlı yayına çıktı, RTÜK harekete geçti! Sunucu kovuldu

Evsizler ihbar etti! Her çöpün altından insan kemiği çıktı

Evsizler ihbar etti! Her çöpün altından insan kemiği çıktı

İlginizi Çekebilir

Güzel DJ isyan etti! “Dekoltemden tutun aptal olduğuma kadar...”

Güzel DJ isyan etti! “Dekoltemden tutun aptal olduğuma kadar...”

Doğal ağrı kesici! Daha iyi bir seks ve güçlü orgazmlara neden olur

Doğal ağrı kesici! Daha iyi bir seks ve güçlü orgazmlara neden olur

Lüks marka saatlerde büyük indirim! Bu fırsat bir daha gelmez, acele edin

Lüks marka saatlerde büyük indirim! Bu fırsat bir daha gelmez, acele edin

Bu faydasını daha önce duymadınız: Bir haftada yok ediyor

Bu faydasını daha önce duymadınız: Bir haftada yok ediyor

Avcı da av oldu! 5 metre uzunluğundaki piton timsahı böyle yuttu

Avcı da av oldu! 5 metre uzunluğundaki piton timsahı böyle yuttu

"İyi ki indirimde yakalamışım" diyeceksiniz! İşte Gülümseten Kasım Fırsatları'nın indirimli 15 elektronik ürünü

"İyi ki indirimde yakalamışım" diyeceksiniz! İşte Gülümseten Kasım Fırsatları'nın indirimli 15 elektronik ürünü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.