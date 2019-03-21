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İngiltere Başbakanı Theresa May'den parlamentoya Brexit suçlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 00:45 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı Theresa May: - “Milletvekilleri Brexit’i hayata geçirmek için bir yol üzerinde anlaşmayı başaramadı” - "Halk olarak bıktınız. Gerçek sorunlarınız dururken milletvekillerinin sadece Brexit’den söz ettiğini duymaktan yoruldunuz. Ben de sizinle aynı taraftayım"

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May Brexit konusunda ülkenin girdiği çıkmazdan dolayı milletvekillerini suçladı.

Başbakanlık ofisi “10 Numara”da ulusa sesleniş konuşması yapan May, ülkenin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma (Brexit) kararı aldığı referandumun üzerinden 3 yıla yakın zaman geçtiğini belirterek, “Milletvekilleri Brexit’i hayata geçirmek için bir yol üzerinde anlaşmayı başaramadı.” dedi.

İngiliz halkına hitap eden May, “Eminim ki halk olarak bıktınız. Gerçek sorunlarınız dururken milletvekillerinin sadece Brexit’den söz ettiğini duymaktan yoruldunuz. Ben de sizinle aynı taraftayım. Milletvekillerinin artık bir karar verme zamanı geldi.” diye konuştu.

Parlamentonun Brexit konusunda oylama üstüne oylama yaptığını ancak bir sonuca varılamadığını belirten May, “Sonuç olarak AB’den 29 Mart’ta bir anlaşmayla ayrılmıyoruz. Bu erteleme benim için büyük bir kişisel pişmanlık.” ifadelerini kullandı.

- Nihai şans

Bugün AB Konseyi Başkanı Donald Tusk’a yolladığı mektupla Brexit’in 30 Haziran’a ertelenmesini istediğini belirten May, bununla amacının milletvekillerine nihai bir karar verme şansı tanımak olduğunu kaydetti.

İngiliz parlamentosunun önünde AB’den anlaşmayla ayrılmak, anlaşmasız ayrılmak, yeni bir referanduma gitmek veya Brexit’i iptal etmek gibi seçeneklerin bulunduğunu hatırlatan May, son seçeneğin ülkenin demokrasisinde kalıcı bir hasara yol açacağını söyledi.

“Artık karar verme zamanıdır.” ifadesini kullanan May, “Bütün milletvekilleri şimdiye kadar neyi istemediklerini söyleme konusunda istekli oldu. Ümit ediyorum ki milletvekilleri AB ile müzakere ettiğim anlaşmayı desteklemenin bir yolunu bulabilir. Bu, referandum sonucunu hayata geçiren ve müzakere edilebilecek en iyi anlaşmadır.” diye konuştu.

Brexit anlaşmasına gerekli desteği bulmak için çaba harcamaya devam edeceğini belirten May, bununla birlikte Brexit’i 30 Haziran’dan ileri bir tarihe ertelemeye hazır olmadığının altını çizdi.

- Kriz yaratan anlaşma

İngiliz parlamentosu May'in Brexit amnlaşmasını 15 Ocak ve 12 Mart'ta yapılan oylamalarda ezici çoğunlukla reddetmişti.

Normal takvime göre 29 Mart'ta AB'den resmen ayrılması gereken İngiltere'nin erteleme talebinin yarın başlayacak AB liderler zirvesinde ele alınması bekleniyor.

AB tarafı İngiliz parlamentosunun 29 Mart'tan önce Brexit anlaşmasını bir kez daha oylamasını bekliyor ancak parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nın Başkanı John Bercow aynı anlaşmanın aynı parlamento döneminde yeniden oylanmasına izin vermeyeceğini açıkladı.

May hükümetinin yine de anlaşmayı gelecek hafta parlamentoya sunma girişiminde bulunması bekleniyor. Parlamentonun anlaşmayı 3. kez de reddetmesi durumunda, AB'nin 29 Mart'tan önce olağanüstü bir Brexit zirvesi yaparak erteleme talebini karar bağlaması öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Brexit ingiltere Theresa May

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