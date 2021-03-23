İngiltere basını: Üçüncü dalga korkusuyla yurtdışı seyahat kısıtlamaları Temmuz'a kadar uzatılacak

İngiltere basını, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan yurtdışı seyahat kısıtlamalarının Haziran ayının sonuna kadar uzatılacağını ve kurallara aykırı şekilde ülkeden ayrılmak isteyenlere 5 bin sterlin para cezası uygulanacağını bildirdi.

Basında yer alan haberlerde, hükümetin, kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin yol haritası kapsamında önümüzdeki aylarda uygulanacak olan kurallarla ilgili yasa tasarısını hazırladığı belirtildi. Perşembe günü Parlamento'da oylanacak olan tasarının 29 Mart itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanıyır.

Bu düzenleme kapsamında da yurtdışına seyahat kısıtlamasının 30 Haziran'a kadar devam etmesi öngörülüyor.

İngiltere, ülke dışına seyahatlere ancak "makul gerekçeler" için izin veriyor. Bunlar arasında iş seyahati, eğitim, sağlık nedenleri ve acil durum gibi gerekçeler yer alıyor. Turistik amaçlı seyahatler ise yasak.

İngiltere hükümetinin oluşturduğu çalışma grubu, 12 Nisan'da yurtdışı seyahatlere izin verilmesiyle ilgili raporunu sunacak. Hükümet daha önce, seyahat kısıtlamalarını kaldırsa bile bunun en erken 17 Mayıs'ta başlayacağını açıklamıştı.