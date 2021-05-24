HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İngiltere bu iddiayla çalkalanıyor: Aşı olanlar takip ediliyor

İngiltere bu iddiayla çalkalanıyor: Aşı olanlar takip ediliyor

24.05.2021 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de koronavirüs aşısı olanların cep telefonları aracılığıyla takip edildiği iddiası ülkede büyük bir tartışma yarattı.

İngiltere bu iddiayla çalkalanıyor: Aşı olanlar takip ediliyor

İngiltere, son günlerde vahim bir iddiayı konuşuyor. İngiliz basınında çıkan haberlere göre ülkede milyonlarca kişi aşı olduktan sonra bilgisi olmadan kendi telefonlarından takip edildi.

Telefon kullanıcıları, aşı olduktan sonra hareketlerinin nasıl değiştiğine dair bir hükümet araştırması için takip ediliyordu.

İTİRAF ETTİLER

Bilim insanlarının, İngiltere'deki her 10 kişiden birinin telefonundan gelen verilerin Şubat ayında izlendiğini itiraf ettikleri bildirildi.

"TÜYLER ÜRPERTİCİ"

Veri gizliliği savunucuları, bunu kişisel verilerin "tüyler ürpertici" kullanımı olarak nitelendirdi.

İngiliz The Telegraph'a göre, cep telefonu verileri Oxford Üniversitesi'nde Scientific Pandemic Influenza Group on Behaviors (SPI-B) (Davranışlar Üstüne Bilimsel Grip Salgını Grubu) isimli grup için çalışmalar yürüten araştırmacılar tarafından kullanıldı.

Grup, Acil Durumlar için Bilimsel Danışma Grubu'na (SAGE) tavsiyelerde bulunuyor.

Oxford uzmanlarının, İngiliz nüfusunun 10'da biri için cep telefonu mobilite verilerine erişimi olduğu ve 4 bin 254 kişinin aşı olduğunu hesaplayabildikleri bildirildi.

AŞILANAN GRUPLARI İZLİYORLAR

Daha sonra, insanların davranışlarında bir değişiklik olup olmadığını görmek için, çağrı veri kayıtlarını kullanarak ve bireylerin aşılarından önceki ve sonraki hafta için konumlarını izleyerek aşılanan grubu izledikleri söyleniyor.

Bilim insanlarının, aşı olduktan sonra insanların davranışlarının değiştiğine dair kanıt aradıkları bildirildi.

Gazeteye göre, izledikleri aşı olan nüfusun hareketlerini bir kontrol grubuyla karşılaştıran bilim insanları, 'aşılama öncesi hareketliliklerinin ortalama 218 metre arttığını' buldular.

"MÜMKÜN DEĞİL"

Bir hükümet kaynağı gazeteye, insanların bireysel düzeyde izlenmediğini, verilerin anonim hale getirildiğini ve bilim insanlarının izlenen kişileri tespit etmelerinin mümkün olmadığını söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER O iddialara bu pozla yanıt verdi! O iddialara bu pozla yanıt verdi!
Ülkede 1 Haziran'da kısıtlamaların çoğu kalkıyorÜlkede 1 Haziran'da kısıtlamaların çoğu kalkıyor
Yaptığı anonsla izleyenleri güldürdüYaptığı anonsla izleyenleri güldürdü
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İngiltere koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

En Çok Okunan Haberler

Aday olursa yüzde yüz kazanır

Aday olursa yüzde yüz kazanır

Bir ilde koronavirüs önlemi! 15 gün süreyle yasaklandı

Bir ilde koronavirüs önlemi! 15 gün süreyle yasaklandı

O ülkeden paketleyip getirdiler! MİT dizisine damga vuran final

O ülkeden paketleyip getirdiler! MİT dizisine damga vuran final

Beklenen oldu! İşte yeni takımı

Beklenen oldu! İşte yeni takımı

Polis bölgeyi ablukaya aldı, kıskıvrak yakalandı

Polis bölgeyi ablukaya aldı, kıskıvrak yakalandı

Adana'da korkunç olay! Biri arabada diğeri boş arazide bulundu

Adana'da korkunç olay! Biri arabada diğeri boş arazide bulundu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Erdoğan, "Çağ atlayacak" diyerek duyurdu

Erdoğan, "Çağ atlayacak" diyerek duyurdu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Polonya, Türkiye'den SİHA alacak! "Bu, gerçek bir silah"

Polonya, Türkiye'den SİHA alacak! "Bu, gerçek bir silah"

10 yıldır nasıl saklandığı ortaya çıktı!

10 yıldır nasıl saklandığı ortaya çıktı!

Haziranda açılma nasıl olacak? Bilim Kurulu üyesi duyurdu

Haziranda açılma nasıl olacak? Bilim Kurulu üyesi duyurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.