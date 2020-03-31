İngiltere’de 19 Kıbrıslı Türk koronavirüs nedeniyle öldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İngiltere’de yaşayan 19 Kıbrıs Türkü'nün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, İngiltere'de hayatlarını koronavirüs nedeniyle hayatlarını kaybedenlerle ilgili Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yaptı.

CAN KAYBI YÜKSEK

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle acı haberlerin geldiğini ifade eden Özersay, "Şu an itibarıyla özellikle Birleşik Krallık’ta maalesef resmi rakama göre 19 Kıbrıs Türkü kaybımız vardır. Allahtan rahmet diliyorum" diye konuştu.

