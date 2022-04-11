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İngiltere’de benzin istasyonlarında uzun kuyruklar!

11.04.2022 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'nin güneyindeki her üç benzin istasyonundan biri, eko-aktivistlerin petrol terminallerini bloke etmesinden sonra yakıtsız kaldı. Ülke genelinde yüzlerce benzin istasyonunun, kıtlık nedeniyle kapalı olduğu bildirildi. Olay ülkede büyük kaosa yol açtı. Trafikte meydana gelen kaos ise sürücülere pahalıya patladı.

İngiltere’de petrol karşıtı birçok aktivist çeşitli yollarla petrol kullanımını protesto ediyor. Son dönemlerde artan olaylar özellikle bu hafta oldukça şiddetli sonuçları da beraberinde getirdi. Pazar sabahı Cambs, Ely'deki Tesco Benzin istasyonunda petrol erişiminin kesintiye uğramasıyla kuyruklar oluştu.

Protestocular bazı bölgeleri abluka altına aldı. Fair Fuel UK Kampanyası'nın paylaştığı bilgiye göre, bugün Midlands'ın güneyinde yaklaşık 1.200 benzin istasyonu olaydan etkilendi. Güneyde 3 istasyondan birinin olaydan etkilendiği açıklandı. Benzin istasyonlarının çoğunluğu ya kapalıydı ya da uzun kuyruklar vardı.

Bu protestolar hem yakıt kaosuna neden oldu hem de trafikte kaosa yol açtı. Hayatı durma noktasına getiren olayın ardından sürücüler, trafikte dağıldıkları için 100 £ para cezasına çarptırılabilecekleri konusunda uyarıldılar.

YAKLAŞIK 800 KİŞİ TUTUKLANDI

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‘Just Stop Oil’ üyeleri kendilerini borulara zincirliyor ve kitlesel protestolarda yeraltında saklanıyorlar. 338'i Essex'te olmak üzere ülke çapında yaklaşık 800 kişi tutuklandı ve 29'u bugün BP Kingsbury Petrol Terminali'nden gözaltına alındı. Cezai zarar, cezai zarara neden olmak için komplo ve kamu sıkıntısına yol açmak için komplo kurma gibi iddia edilen suçlardan tutuklandılar.

Essex Polis Şef Yardımcısı Constable Glen Pavelin "Protesto adı altında suç eylemleri işlenirken ve hayatlar riske atılırken sessiz kalamayız. Biz protesto karşıtı değiliz. Bizim işimiz hayatı korumak ve suçluları yakalamak. " dedi.

SON DERECE TEHLİKELİ

Protestocuların saklandıkları yerler nedeniyle son derece tehlikeli olan bu eylemlerin risklerinin farkına varmaları için oldukça gayret gösteren memurlar, protestolarının 1 milyon sterlinden fazlaya mal olduğunu söyledi. Polis memurları ayrıca önümüzdeki günlerde "artan bir polis varlığı" olmaya devam edeceğini söyledi.

İLK KEZ BU KADAR PAHALI

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İstasyon kapanmaları, benzin ve dizel maliyetinin litre başına 1.5 pound’u ilk kez aşmasına neden oldu. Aileler, yaşam maliyeti krizi ve artan enerji faturaları nedeniyle zaten baskıyla karşı karşıya, ancak şimdi 55 litrelik bir arabayı doldurmak için 83 £ 'luk bir para harcamak zorundalar.

Bölge polisi bu gibi durumlarla başa çıkmak için acil durum planları olduğunu ve kesintiyi mümkün olduğunca çabuk sürede çözmeyi hedeflediklerini ancak bunu yaparken herkesin güvenliğinden emin olmak istediklerini belirtti.


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