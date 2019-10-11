İngiltere'de bıçaklı saldırı: 4 yaralı!

\u0130ngiltere'nin Manchester kentinde bulunan bir al\u0131\u015fveri\u015f merkezinde bir sald\u0131rgan b\u0131\u00e7akla sald\u0131rd\u0131.\nSald\u0131r\u0131 neticesinde 4 ki\u015fi yaraland\u0131.\nPolis memurlar\u0131 sald\u0131rgan\u0131 elektro\u015fok tabancas\u0131yla etkisiz hale getirdi.\nPARTNER Labirente benziyor! Sazl\u0131klar\u0131n aras\u0131nda e\u015fsiz yolculukAzerbaycan'dan Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harek\u00e2t\u0131 a\u00e7\u0131klamas\u0131\u00c7avu\u015fo\u011flu: 'Ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcyle Angajman\u0131n\u0131z Sizin \u0130kiy\u00fczl\u00fcl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fczd\u00fcr'
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