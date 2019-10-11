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İngiltere'de bıçaklı saldırı: 4 yaralı!

DÜNYA HABERLERİ  | 11.10.2019 14:08 | Son Güncelleme

İngiltere'de bıçaklı saldırı meydana geldi. 4 kişi yaralandı.

İngiltere'de bıçaklı saldırı: 4 yaralı!

İngiltere'nin Manchester kentinde bulunan bir alışveriş merkezinde bir saldırgan bıçakla saldırdı.

Saldırı neticesinde 4 kişi yaralandı.

Polis memurları saldırganı elektroşok tabancasıyla etkisiz hale getirdi.

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ingiltere bıçaklı saldırı

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