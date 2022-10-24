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İngiltere'de Boris Johnson başbakanlık ve Muhafazakar Parti liderliği yarışından çekildi! Rishi Sunak en güçlü aday

24.10.2022 00:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de Başbakan Liz Truss’ın göreve geldikten 45 gün sonra istifa etmesinin ardından yeni başbakan ve Muhafazakar Parti'de liderlik yarışı tekrar başlamıştı. Liz Truss’ın ardından yeniden başbakanlık koltuğuna oturmak için harekete geçen İngiltere'nin eski başbakanı Boris Johnson herkesi şaşırtan bir karar aldı. Boris Johnson, İngiltere başbakanı yarışından çekildi ve Rishi Sunak'ı başbakanlık yarışında lider durumda bıraktı.

İngiltere'de Boris Johnson başbakanlık ve Muhafazakar Parti liderliği yarışından çekildi! Rishi Sunak en güçlü aday

İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın göreve geldikten 45 gün sonra istifa etmesinin ardından Muhafazakar Parti’de liderlik yarışı tekrar başladı. Ülkenin yeni Muhafazakar Parti Lideri ve Başbakanı belirleme yolunda adayların yarışa girmesi için 100 milletvekilinin desteğini alması şartı koşulmuştu. Eski maliye bakanı olan Rishi Sunak’ın 100 milletvekilinin desteğini aldığı açıklanmıştı. Boris Johnson ile ve eski Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın gizli görüşmede bulundukları iddia edilmişti.

JOHNSON BAŞBAKANLIK YARIŞINDAN ÇEKİLDİ

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, İngiltere’nin eski Başbakanı Boris Johnson sürpriz bir karar verdi. Johnson, Lizz Truss’ın istifa etmesi ile yeniden başlayan başbakanlık yarışından çekildiğini duyurdu.

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JOHNSON AÇIKLAMA YAPTI

Johnson, yaptığı yazılı açıklamada, son birkaç gün içinde hem halk hem de parlamentodaki dost ve meslektaşları arasında parti liderliği için bir kez daha yarışması gerektiğini önerenlerin sayısının kendisini şaşırttığını belirtti. Muhafazakar Parti'nin 2024'te bir zafer elde etmesi için kendisinin iyi bir konumda olduğuna inandığını vurgulayan Johnson, yarın parti liderliğine adaylığını koyabilmesi için de gerekli olan 102 milletvekilinin desteğini aldığını ifade etti.

Johnson, bu durumda adaylığını koyabileceğini ve başarılı olma şansının da yüksek olduğunu belirtmesine karşın, "Ancak, son günlerde ne yazık ki bunun yapılacak doğru şey olmayacağı sonucuna vardım. Parlamentoda birleşik bir parti olmadıkça etkili bir şekilde yönetemezsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

"DOĞRU ZAMAN DEĞİL"

Parti liderliği için resmen adaylığını açıklayan Rishi Sunak ve Penny Mordaunt'la görüştüğünü dile getiren Johnson, şu ifadelere yer verdi:

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"Çünkü ulusal çıkarlar için bir araya gelebileceğimizi umuyordum. Ne yazık ki bunu yapmanın bir yolunu bulamadık. Bu nedenle, korkarım ki en iyisi adaylığımın ilerlemesine izin vermemem ve başarılı olana desteğimi vermem. Takdim edeceğim çok şey olduğuna inanıyorum ama maalesef bu doğru zaman değil."

ADAYLIĞINI AÇIKLAMASINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYORDU

Parti liderliği ve aynı zamanda ülkenin yeni Başbakanı olmak için yarışa katılacaklar arasında eski Başbakan Boris Johnson'ın da ismi öne çıkmıştı. Dominik Cumhuriyeti'ndeki tatilini yarıda keserek İngiltere'ye dönen Johnson'ın resmen adaylığını açıklamasa da eski Başbakanın liderlik yarışına katılacağına kesin gözüyle bakılmıştı.

Ancak, Kovid-19 salgını sırasında Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da karantina kurallarını ihlal eden partiler düzenlenmesi nedeniyle hakkında soruşturma yürütülen Johnson'ın, soruşturmanın sonucuna göre parlamentodan ihraç edilme ya da milletvekilliğinden atılma olasılığı da bulunuyor.

EN GÜÇLÜ ADAY

Yeni parti lideri ve ülkenin yeni başbakanını belirlemek için seçim yarışında adayların en az 100 milletvekilinin desteğini alması gerekiyor. Başbakanlığa aday isimlerin yarın yerel saatle 14.00'e kadar başvuru yapmaları gerekiyor. İngiltere medyasına göre, en güçlü aday olarak Sunak öne çıkıyor. Henüz resmi olarak adaylığını açıklamayan Sunak’ın aday olabilmek için gereken 100 milletvekilinin desteğini aldığı belirtiliyor. Mordaunt’ı ise 21 milletvekilinin desteklediği ifade ediliyor.
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EN KISA SÜRE BAŞBAKANLIK YAPAN LİDER OLDU

İngiltere’de istifa baskılarına direnemeyen Başbakan Liz Truss göreve geldikten 45 gün sonra, 20 Ekim'de istifa etmişti. 5 Eylül'de göreve gelen Truss, böylece en kısa süren başbakanlık yapan lider olarak ülke tarihine geçti. (AA-İHA)

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