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  4. İngiltere'de güneşsiz kalan halka D vitamini dağıtılacak

İngiltere'de güneşsiz kalan halka D vitamini dağıtılacak

01.12.2020 10:44 | Son Güncelleme:
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İngiltere'de güneşsiz kalan halka D vitamini dağıtılacak

İngiltere hükümeti, Covid-19 ile mücadelede hastalar ve yaşlılar da dahil olmak üzere neredeyse üç milyon kişiye ücretsiz D vitamini hapı temin edecek.

İngiltere Sağlık Bakanlığı, dışarı çıkmayan yaşlılar ve koyu tenliler başta olmak üzere herkesin ekim ile mart ayları arasında her gün 10 mikrogram (400 IU) D vitamini takviyesi almasını önerdi.

Bu çerçevede bakanlık salgına karşı aşırı seviyede savunmasız ve bakım evlerindeki kişilere ocak ayından itibaren dört aylık vitamin tedariği yapılacağını açıkladı.

Halkın tedbirlerden dolayı evden çıkmaması nedeniyle yeterli güneş alamadığını belirten Sağlık Bakanı Matt Hancock, bu takviye sayesinde genel sağlık durumlarını destekleyerek acil servislerimizin üzerindeki yükün azalmayı hedefliyoruz" dedi.

NEDEN D VİTAMİNİ?

İnsan vücudu D vitaminini cildin doğrudan güneş ışınları ile teması sayesinde sağlıyor. Koronavirüs nedeniyle alınan dışarı çıkma kısıtlamaları yüzünden birçok kişi normalden çok daha az miktarda dışarı çıkıp güneş ışığından faydalandı. D vitamini kemiklerin, dişlerin ve kasların sağlıklı kalması için gereken besin maddelerinin düzenlenmesine yardımcı oluyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson kasım ayının başlarında, Covid-19 salgınında vaka sayılarındaki artışının tehlikeli bir noktaya ulaştığını belirtmiş, "orta, yüksek ve çok yüksek" olmak üzere üç yerel uyarı seviyesi oluşturduklarını duyurmuştu.

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