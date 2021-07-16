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İngiltere’de günlük vaka sayısı 50 bini geçti

16.07.2021 19:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de korona virüs salgınında son 24 saatte 51 bin 870 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 milyon 332 bin 371’e yükseldi.

İngiltere’de günlük vaka sayısı 50 bini geçti

İngiltere’de koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 50 bini geçti. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 51 bin 870 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 332 bin 371’e ulaştığı belirtildi.

15 OCAK'TAN SONRA EN YÜKSEK SEVİYE

Günlük vaka sayısı 15 Ocak’ta tespit edilen 55 bin 553 vakanın ardından en yüksek seviyeye ulaştı. Ülkede son 24 saat içinde 49 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 128 bin 642’ye yükseldi.

İngiltere Sağlık Bakanlığı, ülkede toplam 81 milyon 702 bin 466 aşı dozunun uygulandığı belirtti. Ülkede 46 milyon 159 bin 145 kişinin bir doz aşılandığını ifade eden Bakanlık, 35 milyon 543 bin 321 kişinin ise iki doz aşılandığını açıkladı.

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından yayınlanan verilere göre, İngiltere’de geçtiğimiz hafta yarım milyondan fazla kişi yani yaklaşık olarak her 95 kişiden biri Kovid-19’a yakalandı.

Öte yandan Başbakan Boris Johnson geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ülkede kısıtlamaların sona ereceği 19 Temmuz’a kadar günlük vaka sayısının 50 bine ulaşacağı konusunda uyarıda bulunmuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İngiltere
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