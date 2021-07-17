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İngiltere'de günlük vaka sayısı yeni eşiği aştı! Sağlık Bakanı koronavirüse yakalandı

17.07.2021 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Öte yandan İngiltere’de koronavirüs salgınında son 24 saatte 54 bin 674 vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 milyon 386 bin 340’a yükseldi. Ülkede vaka sayısı 2 gündür 50 binin üzerinde seyrediyor. Son verilerle ülkede günlük vaka sayısı 15 Ocak’ta tespit edilen 55 bin 553 vakanın ardından en yüksek seviyeye ulaştı.

İngiltere'de günlük vaka sayısı yeni eşiği aştı! Sağlık Bakanı koronavirüse yakalandı

Javid, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu sabah Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı. PCR sonucumu bekliyorum ama çok şükür ki aşılarımı oldum ve belirtiler hafif." açıklamasında bulundu.

Bakan Javid, henüz Kovid-19 aşılarını yaptırmayanlara, aşı olmaları çağrısında bulundu.

15 OCAK'TAN BU YANA EN YÜKSEK VAKA SAYISI

İngiltere’de koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 2 gündür 50 binin üzerinde seyrediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 54 bin 674 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 386 bin 340’a ulaştığı belirtildi. Günlük vaka sayısı 15 Ocak’ta tespit edilen 55 bin 553 vakanın ardından en yüksek seviyeye ulaştı. Ülkede son 24 saat içinde 41 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 128 bin 683’e yükseldi.

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Covid-19’a ilişkin aşı verilerine göre, toplamda 46 milyon 227 bin 101 kişinin aşının ilk dozunu aldığı, 35 milyon 732 bin 297 kişiye ise aşının her iki dozunun uygulandığı belirtildi. Sağlık Bakanlığının son verilerine göre İngiltere’de yetişkin nüfusun yüzde 87.8’inin aşılandığı, yüzde 67.8’inin ise iki doz aşı alarak tamamen aşılandığı aktarıldı.

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35 MİLYON KİŞİYE ÜCRETSİZ GRİP AŞISI YAPILACAK

İngiltere Sağlık Bakanlığı, Eylül ayından itibaren ülke tarihindeki en büyük grip aşısı programının başlatılacağını duyurdu. Sağlık Bakanlığı, 2 yaşından itibaren okula giden tüm çocuklara, hamile kadınlara, savunmasız kişilere ve 50 yaş üzerindeki 35 milyondan fazla kişiye ücretsiz grip aşısı yapılacağını belirtti.

İngiltere Halk Sağlığı (PHE), Covid-19 tespit edildikten sonra gribe yakalanan kişilerin hayatını kaybetmesi riskinin 2 kat daha fazla olduğunu belirterek, grip aşılarının Covid-19’un risklerine karşı alınması gereken bir önlem olduğunu savundu.

BAŞBAKAN JOHNSON UYARMIŞTI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede Kovid-19 vakalarının oldukça hızlı yükseldiğine ve hastaneye başvurularda da artış olduğuna dikkati çekerek "Bu salgın bitmekten çok uzak ve 19 Temmuz'a kadar günde 50 bin vaka görebiliriz." ifadesini kullanmıştı.

İngiliz hükümetinin Sağlık Danışmanı Chris Whitty de Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatış sayılarının haftalar içinde "oldukça korkutucu" seviyelere ulaşabileceği uyarısında bulunmuştu. (İHA-AA)

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koronavirüs (Covid-19) İngiltere koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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