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İngiltere’de ilk ticari mekiğinin iç tasarımı tanıtıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 29.07.2020 16:29 | Son Güncelleme

İngiltere’de Virgin Group’a ait Virgin Galactic, dünyanın ilk ticari uzay havayolu mekiğinin iç tasarımını fotoğraflarla tanıttı.

İngiltere’de ilk ticari mekiğinin iç tasarımı tanıtıldı

Virgin Galactic, uzaya düzenli ticari uçuşlar yapmayı hedeflediğini açıkladı.

Richard Branson’un sahibi olduğu Virgin Galactic, uzay mekiğinin iç tasarımının tanıtımını yaptı. Firma yetkilileri, yeni astronot programı hazırlayarak uzaya gitmek isteyen kişilere astronot eğitimi vereceğini de ifade etti. Uzaya düzenlenecek ticari uçuşlar mümkün olduğunda, kişiler koltuk başına 250 bin dolar (1 milyon 741 bin TL) ödeyerek uzaya gidebilecek.

“SALGIN OLMASAYDI BU SENE İLK UÇUŞ YAPILACAKTI”

Şirketin sahibi Richard Branson, “Bu kabin, sizin ve benim gibi binlerce insanın uzay uçuşu hayalini güvenle gerçekleştirmesini sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır” dedi. Branson, bu sene ilk ticari uzay uçuşuna katılmayı planlıyordu. Koronavirüs salgını sebebiyle uçuş başka bir tarihe ertelendi.

VIRGIN GALACTIC ŞİRKETİ

Virgin Galactic, dünyanın ilk özel amaçlı ticari uzay limanı olan ABD’deki New Mexico Spaceport America’da uzay uçuşları düzenlemeyi hedefliyor. ‘Uzay havayolları’ olarak kendini tanımlayan şirket, daha önce uzay mekiği ‘Spaceship Unity’ ile birlikte 5 astronotu uzaya göndermişti. Şirketin ana hedefi, uzaya düzenli ticari seferler yapan uzay havayolları şirketi olmak.

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