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İngiltere'de kırmızı alarm! Başbakanlık konutunun yakınlarında bulunan şüpheli paket panik yarattı

18.10.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'nin başkenti Londra'da görülen şüpheli bir paket İngiliz polisini alarma geçirdi. Başbakanlık Konutu'nun bulunduğu Downing Street'te yerel saatle 11:42'de (TSİ 13:42) Whitehall'daki şüpheli bir paket bildirimi için aranan polisler hızla olay yerine intikal etti.

İngiltere'de kırmızı alarm! Başbakanlık konutunun yakınlarında bulunan şüpheli paket panik yarattı

Öğle saatlerinde alınan ihbarin üzerine, Londra'nın hükümet bölgesinin merkezi olan ve Başbakan Liz Truss'un ofisinin ve konutunun da bulunduğu Downing Caddesi'ne ulaşan İngiliz polisi, bölgeyi trafiğe kapattı. Sosyal medyada bölgedeki insanların tahliye edildiklerine dair haberler de paylaşıldı.

WHİTEHALL DA KAPATILDI

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Londra'nın Westminster semtinde bulunan ve Trafalgar Meydanı'ndan başlayarak Parlamento Meydanı'na kadar devam eden caddenin, çok sayıda devlet binasına ev sahipliği yapması nedeniyle Birleşik Krallık hükümetinin merkezi olarak bilinen Whitehall yolu da trafiğe kapatıldı.

BOMBA BULUNMADI

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Yapılan incelemelerin ardından şüpheli pakette bomba olmadığı ortaya çıktı. Reuters'ın aktardığına göre Whitehall yolu da güvenlik koridoru oluşturulduktan sonra açılmaya başladı.

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İngiltere Londra
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