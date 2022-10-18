İngiltere'de kırmızı alarm! Başbakanlık konutunun yakınlarında bulunan şüpheli paket panik yarattı

Öğle saatlerinde alınan ihbarin üzerine, Londra'nın hükümet bölgesinin merkezi olan ve Başbakan Liz Truss'un ofisinin ve konutunun da bulunduğu Downing Caddesi'ne ulaşan İngiliz polisi, bölgeyi trafiğe kapattı. Sosyal medyada bölgedeki insanların tahliye edildiklerine dair haberler de paylaşıldı.

WHİTEHALL DA KAPATILDI

Londra'nın Westminster semtinde bulunan ve Trafalgar Meydanı'ndan başlayarak Parlamento Meydanı'na kadar devam eden caddenin, çok sayıda devlet binasına ev sahipliği yapması nedeniyle Birleşik Krallık hükümetinin merkezi olarak bilinen Whitehall yolu da trafiğe kapatıldı.

BOMBA BULUNMADI

Yapılan incelemelerin ardından şüpheli pakette bomba olmadığı ortaya çıktı. Reuters'ın aktardığına göre Whitehall yolu da güvenlik koridoru oluşturulduktan sonra açılmaya başladı.



