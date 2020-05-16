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İngiltere'de köpekler koronavirüs tespiti için kullanılacak

DÜNYA HABERLERİ  | 16.05.2020 09:26 | Son Güncelleme

İngiltere'de köpeklerin, koku alma duyuları sayesinde semptomlar ortaya çıkmadan önce insanlarda koronavirüsü tespit edip edemeyecekleri araştırılacak.

İngiltere'de köpekler koronavirüs tespiti için kullanılacak

İngiltere Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, özel olarak eğitilecek köpekler, virüsle ilgili yeni bir araştırmanın parçası olacak.

KANSER,SITMA GİBİ HASTALIKLARI TEŞHİS EDEBİLİYORLAR

Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu, Durham Üniversitesi ve Tıbbi Teşhis Köpekleri adlı araştırma merkezinin iş birliği yapacağı çalışmaya, devlet de 500 bin sterlinlik fon sağlayacak.

Çalışmada, kanser, sıtma ve parkinson gibi hastalıkları teşhis edebilen köpeklerin, semptom göstermeseler bile koku örneklerinden insanlarda koronavirüsü tespit edip edemeyeceği araştırılacak.

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KOKU NUMUNELERİ TOPLANACAK

Çalışmanın ilk aşamasında, koronavirüs taşıyan ve taşımayan kişilerden koku numuneleri toplanacak. Daha sonra 6 köpek, numunelerden virüsü tespit edebilmeleri için kapsamlı bir eğitime tabi tutulacak. Başarılı olunması durumunda köpekler, salgınla mücadelede kullanılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sağlık Bakanı Yardımcısı James Bethell ise, çalışmanın virüsü tespit etmede hızlı sonuç almak açısından önemli olduğunu belirterek, "Kesinlik oranı önemli. Bu yüzden de bu deneme, bize 'Kovid köpekleri'nin virüsü güvenilir bir şekilde tespit edip edemeyeceğini ve yayılmasını durdurmada etkili olup olamayacağını söyleyecek." dedi.

Kaynak: AA

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