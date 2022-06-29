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İngiltere’de korkunç olay! Gaz borusunun patlamasıyla işçi havaya uçtu

29.06.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin Derbyshire bölgesinde bir çiftliğe çit çeken işçi, kullandığı makinenin gaz borusunu patlatması sonucu havaya uçtu.

İngiltere’nin Derbyshire bölgesinde bir çiftliğin etrafına çit çeken işçi, kullandığı makine ile yanlışlıkla gaz borusunu patlatınca havaya uçtu.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, işçinin gaz borusunu patlatmasının ardından gaz sızıntısı meydana geldiği görüldü. Patlayan borudan gaz sızması nedeniyle itfaiye ekipleri olay yerine sevk edilirken, yetkililer yaklaşık 30 evin tahliye edildiğini belirtti.

GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİNCE BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Çiftlik sahibi Alan Brown, görüntüleri izlediğinde büyük bir şok yaşadığını belirterek, işçinin yaralanmadığını ancak büyük korku yaşadığını ifade etti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
patlama İngiltere
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