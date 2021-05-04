İngiltere'de Kraliyet Donanması 'sırt roketi'ni test etti

Kraliyet Donanması, İngiltere merkezli sırt roketi geliştiricisi olan Gravity Industries'in ürettiği sırt roketini test etti. Sırt roketinin kullanıcısına ellerinde ve sırtında olmak üzere toplamda 5 mini roket ile uçabilme olanağı sağladığı ve saatte 88,51 kilometre hız kapasitesine sahip olduğu belirtildi. Donanma yetkilileri, 8 dakika süren uçuş testinde sırt roketi ile Kraliyet Donanması'nın Batch 2 River sınıfı açık deniz devriye gemisi olan HMS Tamar'a başarıyla iniş gerçekleştirdi.

Öte yandan sırt roketi veya roket çantası; insan sırtına çanta şeklinde monte edilen küçük bir roketle, havada seyahat edebilme ve olduğu yerden havalanma sağlayan hava taşıtı olarak biliniyor.

Deneme uçuşu sırasında saatte 136 kilometre hıza 10 dakikada ulaşan sırt roketinin fiyatının 300 bin sterlin (3 milyon 451 bin TL) olduğu ifade edildi. Uçuş denemesi ise saniye saniye vücut kamerasına yansıdı.

"BİRKAÇ DAKİKA İÇİNDE HASTALARA ULAŞMAK MÜMKÜN"

2020 Eylül ayında ülkenin kuzeyindeki Lake District'te İngiltere hava ambulansı yetkilileri tarafından test edilen sırt roketi ile "birkaç dakika içinde hastalara ulaşabileceği" ifade edilmişti.

Şirketin kurucusu uçan İngiliz olarak da bilinen Richard Browning, Hollanda Deniz Özel Harekat Kuvvetleri ile bir iş birliğine gitti, asker kıyafetini ve yeni tasarlanan jetpack'i giydi.

"DİĞER YÖNTEMLER YAVAŞ VE SAVUNMASIZ"

Jet kıyafeti olmaksızın tek alternatifin helikopter veya halat kullanmak olduğu, ancak her iki yöntemin de yavaş ve savunmasız olduğu kaydedildi.

Jet kıyafeti daha önce İngiltere'nin engebeli Lake District bölgesinde arabayla veya yürüyerek çok daha kısa süre içinde tehlikedeki ve acil durumdaki kişilere ulaşmaları için sağlık görevlileri tarafından test edilmişti.

