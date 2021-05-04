HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İngiltere'de Kraliyet Donanması 'sırt roketi'ni test etti

İngiltere'de Kraliyet Donanması 'sırt roketi'ni test etti

04.05.2021 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz Kraliyet Donanması'nda görevli askerler, açık denizde yapılan tatbikatla birlikte Gravity Jet Suit adı verilen sırt roketiyle deneme uçuşu gerçekleştirdi. Özel kostüm giyen İngiliz askeri Kraliyet Donanmasına ait HMS Tamar adlı deniz devriyesi etrafında tur attı.

İngiltere'de Kraliyet Donanması 'sırt roketi'ni test etti

İngiltere'de Kraliyet Donanması'nda görevli askerler tatbikat sırasında sırt roketiyle deneme uçuşu gerçekleştirdi. Özel kostüm giyen İngiliz askeri Kraliyet Donanmasına ait HMS Tamar adlı deniz devriyesi etrafında tur attı.

Deneme uçuşu sırasında saatte 136 kilometre hıza 10 dakikada ulaşan sırt roketinin fiyatının 300 bin sterlin (3 milyon 451 bin TL) olduğu ifade edildi. Uçuş denemesi ise saniye saniye vücut kamerasına yansıdı.

ÇANTA ŞEKLİNDE HAVA TAŞITI OLARAK KULLANILIYOR

Öte yandan sırt roketi veya roket çantası; insan sırtına çanta şeklinde monte edilen küçük bir roketle, havada seyahat edebilme ve olduğu yerden havalanma sağlayan hava taşıtı olarak biliniyor.

Kraliyet Donanması, İngiltere merkezli sırt roketi geliştiricisi olan Gravity Industries'in ürettiği sırt roketini test etti. Sırt roketinin kullanıcısına ellerinde ve sırtında olmak üzere toplamda 5 mini roket ile uçabilme olanağı sağladığı ve saatte 88,51 kilometre hız kapasitesine sahip olduğu belirtildi. Donanma yetkilileri, 8 dakika süren uçuş testinde sırt roketi ile Kraliyet Donanması'nın Batch 2 River sınıfı açık deniz devriye gemisi olan HMS Tamar'a başarıyla iniş gerçekleştirdi.

"BİRKAÇ DAKİKA İÇİNDE HASTALARA ULAŞMAK MÜMKÜN"

2020 Eylül ayında ülkenin kuzeyindeki Lake District'te İngiltere hava ambulansı yetkilileri tarafından test edilen sırt roketi ile "birkaç dakika içinde hastalara ulaşabileceği" ifade edilmişti.

Şirketin kurucusu uçan İngiliz olarak da bilinen Richard Browning, Hollanda Deniz Özel Harekat Kuvvetleri ile bir iş birliğine gitti, asker kıyafetini ve yeni tasarlanan jetpack'i giydi.

"DİĞER YÖNTEMLER YAVAŞ VE SAVUNMASIZ"

Jet kıyafeti olmaksızın tek alternatifin helikopter veya halat kullanmak olduğu, ancak her iki yöntemin de yavaş ve savunmasız olduğu kaydedildi.

Jet kıyafeti daha önce İngiltere'nin engebeli Lake District bölgesinde arabayla veya yürüyerek çok daha kısa süre içinde tehlikedeki ve acil durumdaki kişilere ulaşmaları için sağlık görevlileri tarafından test edilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Çocuklar için Pfizer-BioNTech aşısının incelemesine başlandıÇocuklar için Pfizer-BioNTech aşısının incelemesine başlandı
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
İngiltere

En Çok Okunan Haberler

Emre Belözoğlu'ndan takıma şok tepki!

Emre Belözoğlu'ndan takıma şok tepki!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Final tarihi belli oldu

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Final tarihi belli oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine koronavirüs genelgesi

İki çocuk da feci şekilde hayatını kaybetti! Kahreden haberler

İki çocuk da feci şekilde hayatını kaybetti! Kahreden haberler

Son Dakika: 3 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 3 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Tam kapanmada çırılçıplak denize girdi

Tam kapanmada çırılçıplak denize girdi

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

2 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

2 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bir ilde daha yasak! Tam kapanmada o ürünler satılmayacak

Bir ilde daha yasak! Tam kapanmada o ürünler satılmayacak

Akın akın Türkiye'ye geliyorlar

Akın akın Türkiye'ye geliyorlar

Fenomen olmak için dövmüşler! İzmir'de 'pes' dedirten olay

Fenomen olmak için dövmüşler! İzmir'de 'pes' dedirten olay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.