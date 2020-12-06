İngiltere'de Pfizer'in BioNTech'le geliştirdiği koronavirüs aşısı 8 Aralık'ta yapılmaya başlanacak

İngiltere Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gelecek salı İngiltere tarihinin en geniş aşı uygulamasına başlanacağı belirtildi.

Ülkede, 50 farklı aşı merkezine dağıtılan aşıların, Aşılama ve Bağışıklama Ortak Komitesinin (JCVI) 2 Aralık'ta yayımladığı öncelikler listesinde belirtildiği gibi ilk olarak bakımevinde kalanlar, bakımevi ve sağlık çalışanları ile 80 yaşın üstündekilere 8 Aralık'tan itibaren uygulanacağı kaydedildi.

"TARİHİ BİR AN"

Sağlık Bakanı Matt Hancock, 8 Aralık'ta başlayacak aşılama programının "tarihi bir an" olduğunu belirterek, "Herkesi bu salgını bastırmak için üzerine düşeni yapmaya ve bu çok önemli çalışmayı gerçekleştirirken Ulusal Sağlık Servisini (NHS) korumak için yerel kısıtlamaları takip etmeye çağırıyorum." diye konuştu.

BBC'ye açıklamada bulunan İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumunun (MHRA) yöneticisi Dr. June Raine ise insanlara bu aşıya güven duymaları çağrısında bulundu.

Raine, MHRA'nın aşılar yapılmaya başlandıktan sonra da güvenlik sorunlarını dikkatlice takip edeceğine ve işlerinin hala bitmediğine dikkati çekti.