HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İngiltere’de Şubat ayından bu yana en yüksek günlük vaka

İngiltere’de Şubat ayından bu yana en yüksek günlük vaka

22.06.2021 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de koronavirüs salgınında son 24 saatte 11 bin 625 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 651 bin 988’e ulaştı. Ülkede şubat ayı ortasından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

İngiltere’de Şubat ayından bu yana en yüksek günlük vaka

İngiltere’de Kovid-19’a bağlı günlük can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 11 bin 625 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 651 bin 988’e ulaştı.

Ülkede son 24 saat içinde 27 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 128 bin 8’e yükseldiği aktarıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Kovid-19’a ilişkin aşı verilerine göre, toplamda 43 milyon 148 bin 843 kişinin aşının ilk dozunu aldığı, 31 milyon 489 bin 240 kişinin ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi.

İngiltere Başbakanı Johnson: Sağlık Bakanı'na güvenim tamİngiltere Başbakanı Johnson: Sağlık Bakanı'na güvenim tam

19 ŞUBAT'TAN BU YANA EN YÜKSEK GÜNLÜK VAKA

İngiltere’de koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 19 Şubat’ta 12 bin 27 vaka kaydedilmesinden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Kısıtlamaların kaldırılmasıyla beraber vakalar yeniden artarken, can kayıplarında da artış görüldü.

12 Nisan’da Kovid-19’a bağlı 30 kişinin hayatını kaybetmesinden bu yana günlük can kaybı en yüksek seviyeye ulaştı.

Öte yandan hükümet Kovid-19 kısıtlamalarının tamamen sona ermesine yönelik planlarını yeni mutasyonlar nedeniyle 19 Temmuz’a ertelediğini duyurmuştu. Sağlık Bakanı Matt Hancock konuyla ilgili yaptığı bir açıklamada, hükümetin kısıtlamaların kaldırılması hedefine ulaşmasının “yolda" olduğunu ifade etti. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü markalardan çok daha uygun fiyata bulabileceğiniz 15 muadil ürünÜnlü markalardan çok daha uygun fiyata bulabileceğiniz 15 muadil ürün
Yıllardır yanlış yapılıyor! Sabahları duş alıp rahatlayamıyorsanız sebebi bu olabilirYıllardır yanlış yapılıyor! Sabahları duş alıp rahatlayamıyorsanız sebebi bu olabilir
Aşı olmasına izin vermeyen ailesine dava açtıAşı olmasına izin vermeyen ailesine dava açtı
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İngiltere

En Çok Okunan Haberler

İçi para dolu notu okuyunca şaşkına döndü: Dikkatli aç ve oku!

İçi para dolu notu okuyunca şaşkına döndü: Dikkatli aç ve oku!

Yerli aşının adı belli oldu: TURKOVAC

Yerli aşının adı belli oldu: TURKOVAC

Alişan'ı yıkan haber! Entübe edildi

Alişan'ı yıkan haber! Entübe edildi

Cansu Taşkın'ın makyajsız hali şoke etti!

Cansu Taşkın'ın makyajsız hali şoke etti!

Aşılama hızlanmışken... Yeni tehlike!

Aşılama hızlanmışken... Yeni tehlike!

Bir saadet zinciri vurgunu daha! İki yılda topladıkları para dudak uçuklattı

Bir saadet zinciri vurgunu daha! İki yılda topladıkları para dudak uçuklattı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son Dakika: 20 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 20 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Mahallede büyük panik: Kimse evine giremiyor

Mahallede büyük panik: Kimse evine giremiyor

Arazi sulama kavgası kanlı bitti: 4 ölü, 4 yaralı

Arazi sulama kavgası kanlı bitti: 4 ölü, 4 yaralı

Korkunç olay! Cami avlusunda cansız bedeni bulundu

Korkunç olay! Cami avlusunda cansız bedeni bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.